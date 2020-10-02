"الدولار" يتراجع أمام "الجنيه" بقيمة 11 قرشا في تعاملات شهر سبتمبر

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 04:30 م
الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي
الفجر الاقتصادي
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استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات هذا الأسبوع، مع مواصلة العملة المحلية المحافظة على تعافي قيمتها أمام الدولار بالتزامن مع التلاشي التدريجي  للاثار الاقتصادية السلبية من أزمة كورونا.

 ووفقا لتعاملات البنك المركزي فقد، سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه نهاية هذا الأسبوع نحو 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع، وهي نفس المستويات التى كان قد بدأ تعاملات الأسبوع عنها؛ ، وبذلك يكون قد أنهي الدولار تعاملات شهر سبمتبر في منتصف الأسبوع بخسائر بقيمة 11 قرشا.

 ورفعت الحكومة المصرية مواردها من العملة الأجنبية هذا الأسبوع بعدما نجحت في تنفيذ أو طرح السندات الخضراء بقيمة بلغت 750 مليون دولار بزيادة عن القيمة المستهدف بداية الطرح البالغة 500 مليون دولار.

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن هذا الإصدار شهد إقبالًا كبيرًا جدًا من المستثمرين حيث تجاوزت طلبات الشراء حجم الإصدار المعلن «٥٠٠ مليون دولار» بما يعادل ٧,٤ مرة، وتخطت «الحجم المقبول ٧٥٠ مليون دولار» بما يعادل ٥ مرات، لافتًا إلى أن هذا الإصدار جذب قاعدة جديدة من المستثمرين بأوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية، وشرق أسيا والشرق الأوسط بنسب: ٤٧٪، ٤١٪، ٦٪، ٦٪، على التوالي، مع مديري الأصول، وصناديق التقاعد وصناديق التأمين والاستثمار، والبنوك التي تمثل: ٧٧٪، ٩٪، ٨٪، الذين يصنفون بالمستثمرين ذي الجودة العالية وذلك واحتفاظهم بالاستثمارات على المدى الطويل مما يؤدى إلى الحد من التذبذب في الأسعار..

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