محمد صلاح يقترب من جائزة جديدة

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي، عن الأهداف المرشحة لجائزة "هدف الشهر" في البريميرليج عن شهر سبتمبر الماضي، وتقدمهم هدف محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في مرمى ليدز يونايتد.





وكشفت الرابطة عن 8 لاعبين متنافسين على جائزة هدف الشهر في البريميرليج وهم:-





محمد صلاح نجم ليفربول عن هدفه في مرمى ليدز يونايتد، بير أوباميانج لاعب أرسنال عن هدفه في مرمى فولهام، رياض محرز نجم مانشستر سيتي عن هدفه في مرمى ليستر سيتي، وأيضا كل من جيمس ماديسون لاعب ليستر سيتي عن هدفه في مرمى مانشستر سيتي، وجيمس لاعب تشيلسي عن هدفه في مرمى برايتون، وماركوس راشفورد عن هدفه في مرمى برايتون أيضا.



