مواطنون يستجيبون لمليونية الاحتفال بانتصارات أكتوبر أمام النصب التذكاري (صور)

استجاب العشرات من المواطنين، لدعوة عدد من الأحزاب، للاحتفال بانتصارات أكتوبر، اليوم الجمعة، أمام النصب التذكاري، بمنطقة المنصة بمدينة نصر.



وانطلقت مسيرة من مسجد نور الخطابة، اتجهت لمنطقة المنصة، في حضور ومشاركة عدد كبير من الأحواب السياسية، وعشرات المواطنين من عدد من المحافظات.



وشارك عشرات المواطنون، اليوم الجمعة، في مسيرة كبيرة، انطلقت من مسجد نور الخطابة بمدينة نصر، اتجهت إلى المنصة؛ وذلك للاحتفال بانتصارات 6 أكتوبر، وأيضًا لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي ورجال القوات المسلحة والشرطة.



ورفع المواطنون لافتات كُتب عليها: "نؤيد مسيرة الإصلاح"، و"لا للجماعات الإرهابية"، و"السيسي رئيس مصر".



ومن المقرر أن يبدأ حفل، بمشاركة عدد من المطربين، على رأسهم حكيم، بمنطقة المنصة، للاحتفالا بانتصارات 6 أكتوبر، مساء اليوم.

وكان عدد من الأحزاب السياسية قد دعت المواطنين، على رأسها مستقبل وطن، والوفد والتجمع ومصر الحديثة وغيرها، للمشاركة في الاحتفالات بنصر أكتوبر في الميادين الرئيسية، وأمام المنصة.

ودعا حزب مستقبل وطن كل أعضائه وجموع الشعب المصري للمشاركة في احتفالات ذكرى نصر أكتوبر، اليوم الجمعة، بالميادين الرئيسية في كل محافظة والفعالية الرئيسية أمام النصب التذكاري "المنصة" بمدينة نصر.

