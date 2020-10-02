ليستر سيتي يحسم صفقة من العيار الثقيل

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 04:30 م
بوابة الفجر
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أعلن نادي ليستر سيتي الإنجليزي، تعاقد مع ويسلي فوفانا مدافع فريق سانت إيتيان، لمدة خمسة مواسم مقبلة، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع فوفانا /19 عاما/، الذي يلعب ضمن صفوف المنتخب الفرنسي للشباب (تحت 21 عاما)، عقدا لمدة خمسة أعوام مع ليستر سيتي المتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2015 / 2016 .

وقال فوفانا في تصريحات نشرها موقع نادي ليستر سيتي على الإنترنت اليوم الجمعة :"أنا سعيد بالتواجد هنا. أتابع ليستر سيتي عن كثب منذ تتويجه باللقب وهو واحد من أفضل أندية الدوري الإنجليزي الممتاز."

وأصبح فوفانا ثالث صفقة لليستر سيتي خلال سوق الانتقالات الحالية بعد أن تعاقد النادي مع المدافع البلجيكي تيموثي كاستاني من أتلانتا الإيطالي والجناح التركي جنجيز أوندير بعقد إعارة من روما الإيطالي.

وتجدر الإشارة إلى أن سوق الانتقالات الحالية ستغلق في إنجلترا في الخامس من تشرين أول/أكتوبر الجاري.

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