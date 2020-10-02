جولة تفقدية لـ "موسيماني" داخل مقر الأهلي

اصطحب مسؤولو النادي الأهلي بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم في جولة تفقدية داخل مقر النادي الأحمر بالجزيرة.





وحرص المدرب الجنوب إفريقي على التقاط بعض الصور أمام دولاب بطولات النادي الأحمر.





ووصل موسيماني منذ قليل لمقر النادي الأهلي استعدادًا لبدء مهتمه مع الفريق الأحمر، حيث عقد جلسة مع محمود الخطيب رئيس النادي في حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة ولجنة التخطيط بالنادي الأحمر.





وكان النادي الأهلي قد أعلن أمس الخميس تعيين موسيماني مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلفًا للسويسري رينيه فايلر الذي أنهى النادي تعاقده معه.



