لاعب الأهلي يقترب من الرحيل

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 04:25 م
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ابدى سعيد المولد لاعب الأهلي السعودي رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. 

وكشف المولد في تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية أنه تلقى عدة عروض من أندية ترغب في التعاقد معه فور رحيله عن الأهلي.

وأضاف المولد /29 عاما/ :"أبلغت إدارة النادي برغبتي في عدم استمراري مع الفريق خلال الفترة المقبلة، وانتظر موعد الاجتماع معهم من أجل توضيح كافة التفاصيل".

وتابع ":لدي عدد من العروض، حيث تقدم أكثر من فريق لطلب خدماتي، والآن لا يسعني الحديث أكثر عن بعض الأمور الأخرى، مثل المبالغ المالية وخلافه، وعند الاجتماع مع الإدارة سنتحدث عن جميع الأمور".

وكشفت مصادر لصحيفة "الرياضية" أن المولد طلب الرحيل بشكل مباشر من عبد الإله مؤمنة، رئيس مجلس الإدارة، بعد نهاية مباراة دور الـ16 بدوري أبطال آسيا، وأبلغته الإدارة بعد ذلك بأن القرار سيكون للصربي فلادان ميلويفيتش المدير الفني للفريق.

ويذكر أن المولد لم يدخل حتى الآن الفترة الحرة التي تتيح له التوقيع مع أي فريق آخر، وهو ما دفعه لمخاطبة الإدارة بفسح المجال له للانتقال.

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