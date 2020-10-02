من داخل الطائرة.. عاصي الحلاني يشارك جمهوره تحضيرات حفل نصر أكتوبر

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 04:33 م
بوابة الفجر
أماني سلام
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شارك المطرب اللبناني عاصي الحلاني، جمهوره تجهيزات إحيائه حفل نصر أكتوبر الذي يقدمه اليوم.


ونشر عاصي الحلاني، صورة بجانب نجله الوليد من داخل الطيارة وهما مرتدين الكمامة، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”، وعلق على الصورة قائلًا: “إلى القاهرة باذن الله للمشاركة باحتفالات نصر أكتوبر”.



يشار إلي أن يحيي اليوم الجمعة، كل من مطربين المهرجانات الشعبية حمو بيكا وعلي قدورة ونور التوت، حفل بالنصب التذكاري في تمام الساعة السادسة مساءً بمدينة نصر، ومن المقرر أن يقدموا باقه من أغانيهم الشهيرة.

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