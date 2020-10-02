أداء محبط للبورصة الأمريكية بعد إصابة "ترامب" بكورونا

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 04:21 م
ترامب
ترامب
رويترز
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هوت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت عند الفتح يوم الجمعة بعد أن أثبتت التحاليل إصابة الرئيس دونالد ترامب بفيروس كورونا قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية، فيما تضررت المعنويات أيضا جراء تحفيز مالي بعيد المنال وتباطؤ في التعافي الاقتصادي المحلي.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 280.51 نقطة أو ما يعادل 1.01 بالمئة إلى 27536.39 نقطة. وتراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 41.86 نقطة أو ما يعادل 1.24 بالمئة إلى 33389.94 نقطة. وهبط المؤشر ناسداك المجمع 243.98 نقطة أو ما يعادل 2.15 بالمئة إلى 11082.53 نقطة.

 

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