"خبطوا عربيتي وضربوني".. مقاول يقتل شخص ويصيب أخر بطلقات نارية في الهرم

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تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة من القبض على مقاول على خلفية اتهامه بقتل شخص وإصابة وآخر بمنطقة الهرم، غرب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم بورود إشارة من مستشفى الهرم بوصول شخص جثة هامدة وآخر مصاب، بطلق ناري.



اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة وجه بسرعة إنتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها.



تحريات العقيد محمد الصغير مفتش مباحث الهرم توصلت إلي أنه وقعت مشادة كلامية بين مقاول واثنين آخرين أحدثت تلفيات في سيارته المتوقفة أمام منزله، بنطاق القسم، وتطور الأمر إلى حدوث مشاجرة بينهم أشهر على إثرها المقاول سلاحه "طبنجة مرخصة" وأطلق أعيرة نارية على الطرف التاني، ما أسفر عن مقتل أحدهما وإصابة آخر كل منهما بطلقة في الجسم.



وتمكنت مأمورية برئاسة الرائد محمد بهاء معاون مباحث القسم في القبض على المتهم وضبط سلاحه المستخدم في الواقعة، في أقل من ساعة من وقت التشاجر، وتم اقتياده إلى ديوان القسم.



وبمناقشته قرر خلال التحقيقات أمام المقدم هشام بهجت وكيل فرقة الهرم والرائد أحمد عصام رئيس مباحث القسم بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، مبررا.. "خبطوا عربيتي وضربوني".



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

