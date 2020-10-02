خطيب الجامع الأزهر: رجال الأزهر كان لهم دورا كبيرا في نصر أكتوبر

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 04:15 م
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر
محمود الجلاد
Advertisements
ألقى الشيخ محمد زكي بداري، الأمين العام السابق للدعوة بالأزهر الشريف، خطبة الجمعة بالجامع الأزهر، حيث دار موضوعها عن"أسباب النصر في حرب أكتوبر المجيد".

وقال الشيخ محمد زكي، إن في تاريخ الأمم أياما خالدة لا تنسى، وتظل الأمة في حاجة إلى تذكرها واستلهام دروسها وعبرها وهي ترنو لمستقبلها، مضيفًا أن تاريخ مصر مليء بالمناسبات الخالدة والعظيمة ومنها أهم الأيام في تاريخنا الحديث وهو السادس من أكتوبر 1973، حين حققت مصر أول نصر حقيقي في تاريخها الحديث.

وأوضح فضيلته أن من أهم أسباب النصر التوكل على الله حق توكله مع الأخذ بالأسباب، مبينًا أن العودة إلى الاستمساك بالدين والاعتصام به، فهمًا لأصوله وتعلمًا لشرائعه، وتمثلا لأخلاقه، وتحليًا بآدابه، والتزامًا بأسسه وقواعده، وتوحدًا على عقائده ومبادئه، من أهم أسباب النصر والفوز، لأن الله وعد بنصر من ينصرونه، فقال ﴿إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾.

وأكد الشيخ محمد زكي، أن رجال الأزهر كان لهم دور كبير في نصر أكتوبر العظيم، من خلال وجودهم مع جنود مصر على جبهات القتال يحثونهم على الثبات، ويذكرونهم بوعد الله عز وجل للمؤمنين بالنصر، وبما أعده سبحانه للشهداء، فكانت كلماتهم بمثابة الوقود الذي دفعهم للاستبسال والنصر.

واختتم فضيلته أن روح أكتوبر مازالت تسري في الأمة، التي لا تعرف إلا معنى الانتصار والعزة والكرامة، مؤكدًا على ضرورة استلهام روح ذكرى أكتوبر في التعمير والتشييد والبناء، لتنهض مصر بأبنائها ورجالها.

أخبار تهمك

أمر وحيد تحفظ عليه موسيماني في أول انطباع عن الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يفاجئ مهاجم الأهلي بقرار خاص

منذ ساعتين

البدري يتحدث عن كهربا وعبد الله السعيد ويحذر الأهلي بسبب أجايي

منذ ساعة و 10 دقيقة

مصدر بالأهلي يكشف لـ'الفجر الرياضي' موعد عودة نجم الفريق للتدريبات

منذ ساعتين و 15 دقيقة

شعبة الأدوية تكشف تفاصيل سحب مستحضر مغشوش من الصيدليات

منذ حوالي 19 ساعة

إسرائيل تدخل خط النار مع أذربيجان.. وأرمينيا تستدعي سفيرها في تل أبيب

منذ حوالي 21 ساعة

وزيرة التضامن تُعلن بشرى سارة لـ المسنين (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

ليس سيرينو.. نجم صن داونز يدخل حسابات الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

تطورات صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل استقرار

الآن

الزمالك يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يطلب ضم 3 صفقات من صن داونز لتدعيم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

أمطار رعدية مصحوبة بأتربة على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

منذ أقل من ساعتين

كيف سيكون تشكيل الأهلي مع موسيماني ؟

منذ 43 دقيقة

عاجل.. النتائج الكاملة لقرعة الدوري الأوروبي 2020-2021

منذ حوالي 3 ساعات

وزارة المالية تنفذ توجيهات الرئيس "السيسي" بفض التشابكات مع التأمينات والمعاشات

منذ ساعة و 8 دقيقة

تصويت

الأكثر قراءة
03:02 م

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل استقرار

موسيماني يفاجئ مهاجم الأهلي بقرار خاص

02:37 م

عاجل.. النتائج الكاملة لقرعة الدوري الأوروبي 2020-2021

01:38 م

وزيرة التضامن تُعلن بشرى سارة لـ المسنين (فيديو)

09:49 ص

موسيماني يطلب ضم 3 صفقات من صن داونز لتدعيم الأهلي

03:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟