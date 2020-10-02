مروان محسن يرزق بمولد جديد

رُزق اليوم مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بمولودته الأولى بعدما كشف اللاعب عن ذلك.





وغرد مروان محسن عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"أخيرًا وصلت ابنتنا الجميلة".





وأضاف:"اللهم إنك وهبت لي طفلتي من غير حول مني ولا قوه فأحفظها بحفظك المتين وجوارك الأمين اللهم أحفظ لي طفلتي وبارك لي فيها اللهم إني احببتها اكثر من حبي لنفسي، اللهم لا قوة لي بضر يمسها ولا حزن يسكن عيناها، اللهم إني استودعتك طفلتي من كل أذى".



