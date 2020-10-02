مروان محسن يرزق بمولد جديد

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 04:03 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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رُزق اليوم مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بمولودته الأولى بعدما كشف اللاعب عن ذلك.

وغرد مروان محسن عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"أخيرًا وصلت ابنتنا الجميلة".

وأضاف:"اللهم إنك وهبت لي طفلتي من غير حول مني ولا قوه فأحفظها بحفظك المتين وجوارك الأمين اللهم أحفظ لي طفلتي وبارك لي فيها اللهم إني احببتها اكثر من حبي لنفسي، اللهم لا قوة لي بضر يمسها ولا حزن يسكن عيناها، اللهم إني استودعتك طفلتي من كل أذى".

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة المقاولون العرب المقر لها بعد غد الأحد ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

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مروان محسن الدوري المصري الاهلي

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