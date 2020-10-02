بشرى سارة للنني مع أرسنال فى الميركاتو الصيفي









تلقي لاعب منتخبنا الوطني محمد النني المحترف ضمن صفوف نادي آرسنال الإنجليزي بشرى سارة اليوم الجمعة مع الفريق اللندني.





وذكرت تقارير صحفية بريطانية اتفاق نادي أتلتيكو مدريد الإسباني مع نظيره أرسنال الإنجليزي على ضم لاعبه توريرا لصفوف النادي المدريدي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





وأضافت التقارير أن اللاعب الدولي الأوروجوياني توريرا سيغادر إنجلترا اليوم إلى إسبانيا لعمل الكشف الطبي والإنضمام لصفوف نادي اتلتيكو مدريد حتي نهاية الموسم.





بذلك يقترب اللاعب الدولي المصري محمد النني من البقاء مع النادي اللندني هذا الموسم بعد العودة من الإعارة لنادي بيشكتاش التركي.