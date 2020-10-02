محافظ القاهرة يفتتح معرض لبيع المستلزمات الدراسية بمدينة نصر



ويشمل المعرض الذى سيكون الدخول اليه بالمجان اليوم وغدا من الساعة ١٠ صباحا حتى الساعة ١١ مساءا كل ما يخص الاسرة من ملابس ومفروشات وصناعات جلدية وصناعات يدوية وادوات مكتبية كما سيكون فرصة للأسر لقضاء وقت ممتع أثناء التسوق حيث يتضمن عروض فنية وثقافية وفرق فنون شعبية وفقرات ترفيهية تحت إشراف مديرية ثقافة القاهرة وبالتعاون مع هيئة قصور الثقافة كما يتضمن ورش أعمال فنية بالمجان للأطفال وورش للرسم بالرمل وعمل ماسك من الفوم والطباعة بالاستنسل والرسم بالألوان الخشبية وعمل لوحات من قصاصات المجلات.



إلى جانب ورش لتبسيط التراث توضح مفهوم التراث العربي وأسرار النجاح في الشخصيات التراثية وعرض لبعض ملامح الشخصية التراثية بالإضافة لمعرض للمنتجات اليدوية ( الخيامية والحلي ) وفقرات فنية لفرقة آلات شعبية وعروض للتنورة والاراجوز بالاضافة الي نشاط مسرح الحديقة الدولية الذي يقدم لزائرى المعرض مسرحية من الساعة ٧ الى ٩ مساءً .



وأضاف المحافظ أن المعرض يستهدف أيضا دعم أصحاب المصانع من المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر حيث يخصص المعرض خيمة عرض خاصة بالتعاون مع جمعية حورس لخدمة مستثمري القطاع الغير رسمي وحماية البيئة تفعيلا لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم الشراكة بين المجتمع المدني ومؤسسات الدولة وتحقيق رؤية الدولة في مشروع دمج ٢٠٠٠ ورشة في القطاع الرسمي.



وأضاف محافظ القاهرة أنه تم اختيار الحديقة الدولية لإقامة المعرض فى مكان مفتوح يسهل فيه تطبيق الاجراءات الاحترازية ضد فيروس كورنا مؤكدًا أنه لن يسمح بدخول المعرض دون ارتداء الكمامات الطبية واتخاذ الاجراءات الإحترازية حرصًا على سلامة رواد المعرض.

افتتح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة معرض مستلزمات الأسرة والمدارس الذي تقيمه المحافظة بالحديقة الدولية بمدينة نصر تحت عنوان "سوق مصر" بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والغرفة التجارية بالقاهرة وغرفة صناعة الحرف اليدوية وغرفة الملابس الجاهزة والمفروشات وغرفة صناعة الجلود وعدد من الجمعيات الأهلية.حضر الافتتاح المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالقاهرة ، ونواب المحافظ للمناطق الشرقية والغربية والشمالية ، واللواء محمد حنفي السكرتير العام ، واللواء ابراهيم عوض السكرتير العام المساعد.وأشار محافظ القاهرة إلى أن المعرض يشارك فيه 300 عارض من أصحاب الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر لتقديم المنتجات اللازمة للأسر بأسعار اقتصادية مساهمة من الدولة فى تخفيف العبء عن المواطنين مؤكدًا أن المعرض يقدم عروض وخصومات على كافة المنتجات التى تحتاجها الأسر بخصومات تتجاوز ٥٠ % خاصة مع قرب عودة الطلاب للمدارس.