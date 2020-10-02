6 معلومات عن الغزل والبلدية قبل ديربي الغربية

يدخل البلدية اللقاء، بقيادة رمضان السيد، بينما يقود الغزل خالد عيد، فكلاهما يلعب بآمال وطموحات مختلفة، الغزل للحفاظ على الصدارة، والإقتراب رويدا رويدا من العودة للدوري الممتاز، والبلدية، لإثبات الذات، والعودة للإنتصارات.



ورصد "الفجر الرياضي" أرقام وإحصائيات الفريقان قبل القمة المرتقبة :



1- أرقام وإحصائيات غزل المحلة



يحتل الغزل قمة المجموعة برصيد 38 نقطة، من الفوز في 11 مباريات منهم 7 إنتصارت، على ملعبه و4 خارجه ، وتعادل في 5 مباريات منهم 3 تعادلات، وتعادل في مباراتين خارج ملعبة، وتلقى الهزيمة في 3 مباريات خارج ملعبه.





سجل لاعبيه 25 هدف بواقع 14 أهداف على ملعبه و11 هدف خارجي، وسكنت شباكه 10 أهداف، منعم 4 أهداف على ملعبه .



ويتبقى لفريق غزل المحلة مباراتين ، عقب لقاء القمة، يستضيف فريق بيلا ، ثم فريق الأوليمبي خارج ملعبه .



2-هدافي فريق غزل المحلة



1- هانى عادل 4 أهداف

2- محمد حمدان 4 أهداف

3- عبده يحيى 3 أهداف

4- خالد رسلان 3 أهداف

5- خالد الاخنيمنى هدفين

6- محمود صلاح هدفين

7- بسام ماهر هدف

8- محمد مصطفى حموشه هدف

9- محمد فتح الله هدف

10- يحيى حامد هدف

11- هشام بلحه هدف

12- فتحي مبروك هدف

13- أشرف السيد هدف



3-حصاد وأرقام البلدية



يحتل فريق البلدية، المركز الثامن، قبل 3 جولات من ختام الدور الثاني ، برصيد 25 نقطة، جمعهم من الفوز في 7 مباريات، منهم 5 انتصارات على ملعبه، وإنتصارات، بالخارج، وتعادل 4 مباريات منهم مباراتين بالداخل، ، وتلقى الهزيمة في 8 مباريات، منهم مباراتين في ملعبه، مقابل 6 مباريات خارج ملعبة.



سجل لاعبيه 24 هدف، منهم 15 هدف على ملعبه، مقابل 9 خارج ملعبه، واستقبل البلدية في مرماه 23 هدف، منهم 10أهداف في ملعبه، مقابل 13 هدف خارج ملعبه.





ويبقى للبلدية، مبارتان، حيث يلاقي فريق دكرنس خارج ملعبه في الجولة 21، ويختتم الموسم على ملعبه بمواجهة فاركو.



4-هدافي فريق البلدية



1- عمرو مصطفى 5 أهداف

2- أحمد رفعت 3 أهداف

3- محمد عبد الله حكا 3 أهداف

4- محمود صلاح هدفين

5- محمود شهاب هدفين

6- محمود كلشط هدفين

7- أحمد معروف هدفين

8- إسلام فتحي هدف

9- أحمد هنداوي هدف

10- زيكو هدف

11- علاء شعبان هدف

12- إبراهيم فاضل هدف



5- نتائج الفريقان في الجولة السابقة



فاز غزل المحلة على أبو قير بهدف نظيف سجله محمود صلاح، بينما تلقى البلدية الهزيمة من الحمام بهدفين مقابل هدف سجلها محمود علاء للحمام ومحمود كلشط للبلدية.



6- نتيجة الدور الأول



حقق غزل المحلة الفوز بهدفين مقابل هدف، في الدور الأول سجلهما، خالد رسلان وخالد الاخميمي، بينما سجل زيكو هدف البلدية من ركلة جزاء.



ترتيب المجموعة الثالثة



