فلسطين: 545 إصابة جديدة و3 وفيات بكورونا





أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل 545 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و3 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.





‬‬وقالت الكيلة، إن "القدس وضواحيها سجلت العدد الأعلى من إصابات اليوم، بإجمالي 116 حالة، تلاها قطاع غزة بمجموع 109 إصابات، فيما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة من الضفة الغربية".





وأضافت، أنه "تم تسجيل 3 وفيات، الأولى لمواطنة 60 عاما من بيت لحم، والثانية لمواطنة 78 عاما من يطا، وثالثة لمواطن 68 عاما من بيت أمر، وجميعهم كانوا يعانون من أمراض مزمنة".





وأوضحت، أن "هناك 53 مريضا في غرف العناية المركزة، بينهم 14 على أجهزة التنفس الاصطناعي".





وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بين الفلسطينيين منذ انتشاره في مارس الماضي، بلغ 51607 حالات، تماثلت منها 42544 حالة للشفاء، فيما بلغت أعداد الوفيات 379 حالة.





هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.





وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.





وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.





وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.





ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.



