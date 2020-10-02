مواعيد مباريات الزمالك المتبقية في الدوري المصري

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 03:47 م
الزمالك
الزمالك
علاء خليف
Advertisements
تغلب فريق الزمالك على نظيره المصري البورسعيدي بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2019 – 2020.

وجاء هدف الزمالك في شباك المصري البورسعيدي عن طريق محمود علاء من ركلة جزاء بالدقيقة 17 من زمن المباراة.

هذا الفوز رفع رصيد الزمالك إلي 64 نقطة ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري، بينما توقف رصيد المصري البورسعيدي عند 33 نقطة ويحتل المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري.

ويتبقي للزمالك 3 مباريات في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، حيث يلتقي مع فريق وادي دجلة في تمام الثامنة مساءا يوم الخميس الموافق 8 أكتوبر، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 32 من البطولة المحلية.

بينما يواجه الفارس الأبيض نظيره حرس الحدود يوم الاثنين 12 أكتوبر، على ستاد "المكس" في تمام الثامنة مساءا ضمن منافسات الجولة 33 من البطولة المحلية.

ويختتم فريق الزمالك مشواره في الدوري المصري بمواجهة فريق الإسماعيلي بالجولة الأخيرة ولكن لم يحدد اتحاد الكرة موعد المباراة حتي الآن.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مواعيد مباريات الزمالك رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل استقرار

الآن

تطورات صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

ليس سيرينو.. نجم صن داونز يدخل حسابات الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

البدري يتحدث عن كهربا وعبد الله السعيد ويحذر الأهلي بسبب أجايي

منذ ساعة و 10 دقيقة

موسيماني يطلب ضم 3 صفقات من صن داونز لتدعيم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

أمر وحيد تحفظ عليه موسيماني في أول انطباع عن الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

وزيرة التضامن تُعلن بشرى سارة لـ المسنين (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. النتائج الكاملة لقرعة الدوري الأوروبي 2020-2021

منذ حوالي 3 ساعات

كيف سيكون تشكيل الأهلي مع موسيماني ؟

منذ 42 دقيقة

شعبة الأدوية تكشف تفاصيل سحب مستحضر مغشوش من الصيدليات

منذ حوالي 19 ساعة

موسيماني يفاجئ مهاجم الأهلي بقرار خاص

منذ ساعتين

أمطار رعدية مصحوبة بأتربة على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

منذ أقل من ساعتين

إسرائيل تدخل خط النار مع أذربيجان.. وأرمينيا تستدعي سفيرها في تل أبيب

منذ حوالي 21 ساعة

مصدر بالأهلي يكشف لـ'الفجر الرياضي' موعد عودة نجم الفريق للتدريبات

منذ ساعتين و 15 دقيقة

وزارة المالية تنفذ توجيهات الرئيس "السيسي" بفض التشابكات مع التأمينات والمعاشات

منذ ساعة و 7 دقيقة

الزمالك يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

الأكثر قراءة
03:02 م

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل استقرار

موسيماني يفاجئ مهاجم الأهلي بقرار خاص

02:37 م

عاجل.. النتائج الكاملة لقرعة الدوري الأوروبي 2020-2021

01:38 م

وزيرة التضامن تُعلن بشرى سارة لـ المسنين (فيديو)

09:49 ص

موسيماني يطلب ضم 3 صفقات من صن داونز لتدعيم الأهلي

03:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟