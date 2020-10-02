مواعيد مباريات الزمالك المتبقية في الدوري المصري

تغلب فريق الزمالك على نظيره المصري البورسعيدي بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2019 – 2020.





وجاء هدف الزمالك في شباك المصري البورسعيدي عن طريق محمود علاء من ركلة جزاء بالدقيقة 17 من زمن المباراة.





هذا الفوز رفع رصيد الزمالك إلي 64 نقطة ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري، بينما توقف رصيد المصري البورسعيدي عند 33 نقطة ويحتل المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري.





ويتبقي للزمالك 3 مباريات في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، حيث يلتقي مع فريق وادي دجلة في تمام الثامنة مساءا يوم الخميس الموافق 8 أكتوبر، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 32 من البطولة المحلية.





بينما يواجه الفارس الأبيض نظيره حرس الحدود يوم الاثنين 12 أكتوبر، على ستاد "المكس" في تمام الثامنة مساءا ضمن منافسات الجولة 33 من البطولة المحلية.





ويختتم فريق الزمالك مشواره في الدوري المصري بمواجهة فريق الإسماعيلي بالجولة الأخيرة ولكن لم يحدد اتحاد الكرة موعد المباراة حتي الآن.



