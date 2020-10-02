إطلاق مبادرة "الجمعة تجمعنا" لرفع كفاءة وصيانة الأحياء وتقسيمات سفاجا

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اطلقت الدكتورة هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الجمعة، "مبادرة الجمعة تجمعنا" والتى تهدف إلى رفع كفاءة الأحياء والمناطق وصيانة شبكات الصرف الصحي والكهرباء ورفع الاشغالات وعمل معسكر شامل لتحويل منطقة بلوكات مجلس المدينة إلى منطقة حضارية.



وأوضحت "رئيس المدينة" أنه تم تقسيم أحياء وتقسيمات المدينة إلى 14 قطاع سوف يتم العمل كل جمعة فى احد هذه القطاعات، وعمل معسكر رفع كفاءه به في جميع المجالات سواء بيئية ونظافة أوكهرباء أوصرف صحي ومياه شرب أو تمهيد طرق وإزالة الإشغالات.



وأضافت "المغربي" أن المبادرة بدأت بمنطقة بلوكات مجلس المدينة أمام مركز شباب مدينة سفاجا، بالتعاون مع عدة جهات قامت منذ الصباح الباكر بدور حيوي في رفع كفاءة المنطقة.



ووجهت "رئيس المدينة" الشكر والتقدير للهئية العامة للطرق والكباري وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسفاجا والإنتاج الحربي وشركة النظافة المتعاقدة مع المدينة وشركة الرصف العاملة في خطة رصف شوارع المدينة، بالإضافة إلى جميع إدارات الوحدة المحلية التي شاركت بمعدات الوحدة والفنينين في أعمال الصيانة المتعددة بالمنطقة.



وأكدت "المغربي" على إستمرار العمل الميداني اليومي إلى جانب أعمال المبادرة الاسبوعية والتواصل المستمر مع المواطنين والعمل على تلبية كافة إحتياجاتهم في مختلف الأنشطة والقطاعات الخدمية.

