مصدر يكشف لغز مقتل مهندس داخل شقته بأكتوبر

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 03:36 م
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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أفاد مصدر أمني مسؤول بقطاع أمن الجيزة بأن تحريات ومعاينة المباحث في واقعة قتل مهندس داخل شقته بمدينة 6 أكتوبر، توصلت إلى أن السرقة الدافع وراء ارتكاب الجريمة.

كان شكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة فريق بحث لكشف ملابسات مقتل مهندس داخل شقته بمدينة 6 أكتوبر.

وتلقى اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للرائد إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص مقتولا داخل شقته بنطاق القسم.

اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة وجه بسرعة إنتقال قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها، وكشفت معاينة العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر أن الجثة لمهندس خمسيني العمر بها طعنات متفرقة بالجسم، وتبين أنه يقيم بمفرده، كما تبين وجود بعثرة بمحتويات الشقة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء طرق مرزوق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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