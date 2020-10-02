في ذكرى ميلادها... معلومات لا تعرفها عن ماجدة الخطيب

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تحل اليوم ذكرى ميلاد النجمة ماجدة الخطيب، التي ولدت عام 2 أكتوبر 1943 ، بدأت حياتها الفنية مطلع عام 1960 بدور صغير في فيلم "حب ودلع" ، ثم شاركت فيلم "لحن السعادة" ثم توالت أفلامها في فترة الستينات من القرن الماضي، والتي كان من أشهرها فيلم "نصف ساعة زواج" مع رشدي أباظه وشادية وعادل امام.



قدمت أول بطولة مطلقة لها مع المخرج حسن الإمام في فيلم "دلال المصرية" في عام 1970، الذي لفت إليها الأنظار وأهلها لأداء ادوار البطولة في افلام أخرى منها "لعبة كل يوم" و"شيء في صدري" و"شقة مفروشة" و"البعض يعيش مرتين".





ثم انتجت لنفسها فيلم "امتثال" وشاركت في عدد من الأعمال التلفزيونية ومنها "زيزينيا" و"حد السكين" و"امرأة من الصعيد الجواني".



وكان آخر مشاهدها في عالم التمثيل أثناء مشاركتها في مسلسل "لا أحد ينام في الإسكندرية" مع ماجد المصري.



تعددت علاقات ماجدة الخطيب بالرجال، تزوجت لأول مرة من محمد رياض، وكان من رجال الثورة، وحينما انفصلا عاشت فترة عدم توازن نفسي، ثم تعرفت على رجل أعمال سكندري مدحت الهواري، وفي صيف عام 1974 تزوجا، ولكنهما انفصلا في يونيو 1976 بعدما فشلت محاولاتها في الإنجاب منه، ثم تعرفت على مهندس صوت أمريكي وأحبته، حتى اكتشفت في فترة الاستعداد للزواج أنه مصري نصاب يدعي أنه أمريكي.



كانت قصة الحب الحقيقية في حياة ماجدة الخطيب مع مدير تحرير صحيفة السياسة الكويتية محمد زين، نجل عائلة العيدروس العريقة في اليمن، وانتهت تلك القصة بعدما هددته عائلته بأن يحرم من الميراث لو تزوج منها، وكان ذلك الصدمة الحقيقية الكبرى في حياة ماجدة، وعليه أدمنت الحبوب المهدئة، ولم تتزوج بعدها، وعادت الى قيادة السيارات بسرعة ، وتم اتهامها بقتل طالب وإصابة آخر بعدما صدمتهما بسيارتها وهي في حالة سكر.