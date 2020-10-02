كيف سيكون تشكيل الأهلي مع موسيماني ؟

أعلن النادي الأهلي، عن التعاقد مع المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، وذلك خلفًا للسويسري رينيه فايلر، والذي رحل عن القلعة الحمراء.





ورحل فايلر عن الأهلي بعد مباراة الترسانة في دور الستة عشر من بطولة كأس مصر، وذلك بعد رفض استمراره مع القلعة الحمراء.





ونشر الموقع الرسمي للنادي الأهلي، قرار مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، بإنهاء التعاقد مع السويسري رينيه فايلر، والتعاقد مع موسيماني.





وأشار الموقع الرسمي للأهلي، أن لاعبو الأهلي في حاجة للتركيز والاستعداد القوي للمرحلة المقبل، ولذلك تم اتخاذ قرار بإنهاء التعاقد مع رينيه فايلر.





ويضم الجهاز المعاون للجنوب إفريقي موسيماني كل من، رولاني موكوينا المدرب المساعد وكابيلو رانجواجا المعد البدني، وموسي ماتلابا محلل الأداء، بالإضافة إلى ميشيل يانكوني مدرب حراس المرمى.





موسيماني يمتلك أكثر من طريقة لعب، ففي حالة اعتمادة على خطة 4/2/3/1، سيكون التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج، عمر السولية، حسين الشحات، محمد مجدي "أفشة"، جونيور أجاي.

خط الهجوم: أليو بادجي.





أما في حال اعتمادة على خطة 4/4/2، سيكون التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، حسين الشحات، محمود عبد المنعم "كهربا".

خط الهجوم: أليو بادجي، جونيور أجاي