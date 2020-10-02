"صراع خارج الخطوط".. 5 صدامات نارية مُنتظرة في دوري أبطال أوروبا

أجريت مساء الخميس، قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2020 – 2021، وأسفرت القرعة عن مجموعات نارية وأخري متوازنة، تُنبأ ببطولة قوية ستكون المنافسة على اللقب خلالها صعبة للغاية.





ولن يقتصر الصراع في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم داخل المستطيل الأخضر فقط، ولكنه سيكون هناك صراعات من نوع خاص خارج الخطوط بين مدربي الفرق المختلفة المشاركين بالبطولة، نظرًا لاستعانة عدد من الأندية الأوروبية الكبري بمدربين من أصحاب الأسماء اللامعة في عالم كرة القدم.





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أبرز الصدامات المنتظرة "خارج الخطوط" بين المدربين المشاركين في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم:-





- هانز فليك VS سيميوني:





في المجموعة الأولي سيكون هناك صدام قوي بين هانز فليك مدرب بايرن ميونيخ الألماني والذي في حصد 5 بطولات في فترة قصيرة قاد فيها العملاق البافاري وحقق معه العديد من الأرقام المميزة خلال الفترة الماضية، ودييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد صاحب الخبرات الكبيرة والنجاحات المميزة مع الفريق المدريدي والذي حققها خلال سنوات طويلة قاد فيها الفريق.





وستكون هذه المواجهة الأولي بين فليك وسيميوني، ولن تكون سهلة أبدا على مدرب الأتليتي، خاصة وأن بايرن ميونيخ أصبح مرعبًا تحت قيادة مدربه الألماني ونجح مؤخرا في التتويج معه بعدة بطولات أبرزها دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، ولن تنسي الجماهير الإسبانية فوزه التاريخي على برشلونة بنتيجة 8-2 في النسخة الماضية من البطولة.





- كونتي VS زيدان:





في المجموعة الثانية سيكون زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني على موعد مع صدام ناري مع كونتي مدرب إنتر ميلان الإيطالي، وستكون المباراة بينهما صعبة وخارج التوقعات نظرا لخبرات المدربين الكبيرة وقوتهما خططيًا، ودوافعهما في المنافسة على لقب البطولة الأوروبية هذا الموسم.





ويعتبر فريقي ريال مدريد وانتر ميلان الأقرب للتأهل عن المجموعة الثانية لدور الـ16 بالبطولة، نظرا لتفوقهما تاريخيا على فريقي شاختار، وبوروسيا مونشنجلادباخ.





- يورجن كلوب VS تين هاج:





الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي والذي حقق نجاحات رائعة خلال السنوات الأخيرة مع الريدز أبرزها التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 2019 وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية بالإضافة للقب الدوري الإنجليزي، وضعته القرعة ضمن المجموعة الرابعة وسيكون في مواجهة قوية ضد فريق أياكس الهولندي بقيادة مدربه إيريك تين هاج وهو المدرب الذي أحدث طفرة كبيرة في أداء بطل هولندا خلال الفترة الماضية وحقق معه 3 بطولات الدوري وكأس هولندا وكأس السوبر.





وما يزيد مواجهة كلوب وتين هاج إثارة هو امتلاك كلا المدربين مجموعة مميزة من اللاعبين ستكون بمثابة أسلحة قوية يمكنهما الاعتماد عليهم في المباريات مثل محمد صلاح ساديو ماني، وفيرمينو، وفان دايك في ليفربول، ودوسان تاديتش، وكلاس يان هونتيلار وديفيد نيريس بالفريق الهولندي.





- رونالد كومان VS بيرلو:





في المجموعة السابعة سيكون هناك صراع قوي خارج الخطوط بين رونالد كومان مدرب برشلونة وأندريا بيرلو مدرب يوفنتوس صراع يحمل عنوان "الخبرة ضد الشباب"، المدرب الهولندي صاحب الخبرات الكبيرة والتجارب التدريبية العديدة والذي حقق خلالها عدد من البطولات والألقاب يواجه النجم الإيطالي في تجربته الحقيقية الأولي مع اليوفي بعدما قررت الإدارة الاستعانة به لتدريب الفريق في مخاطرة كبيرة نظرا لعدم اكتسابه الخبرات الكافية لتلك الخطوة.





وجود الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي أفضل لاعبين في العالم حاليا ضمن صفوف برشلونة ويوفنتوس يجعل الكفة متساوية لحد كبير بين الفريقين، وسيكون للجانب التكتيكي والخططي للمدربين كومان وبيرلو وكيفية إدارتهما للمباراة دورا كبيرا في حسم احدهما المباراة لصالحه، ولكن بنسبة كبيرة سيكون اليوفي والبرسا هما المتأهلان عن تلك المجموعة لدور الـ16.





- سولشاير VS توخيل:





فريق مانشستر يونايتد العائد لبطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بقيادة مدربه النرويجي أولي جونار سولشاير من أجل إعادة أمجاده الأوروبية من جديد، سيكون أمام صدام قوي مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مع توماس توخيل "وصيف" النسخة الماضية من البطولة الأوروبية والذي خسر اللقب بصعوبة بالغة أمام بايرن ميونيخ بهدف نظيف.





وسبق وتقابل توخيل وسولشاير في النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا في لقاء مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان في دور الـ16 بالبطولة وفاز كل منهما في مباراة.



