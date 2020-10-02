مدرب الأهلي الجديد.. الخطيب يعقد جلسة خاصة مع موسيماني

وصل منذ قليل محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، إلى مقر النادي بالجزيرة من أجل عقد جلسة خاصة مع بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للفريق.

كما تواجد منذ قليل المدرب الجديد داخل أروقة التتش، استعدادًا لعقد الجلسة مع بيبو، قبل أن يتولى أول مران له مع اللاعبين استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب، بالدوري العام.

ومن المنتظر أن يتناقش الثنائي حول أهداف المرحلة المقبلة، والتأكيد على أهمية الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وتعريف المدير الفني باللاعبين والجهاز الفني.

وكان موسيماني وصل إلى القاهرة صباح اليوم، من أجل قيادة الفريق الأول، بعد رحيل السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق، عقب نهاية عقده.