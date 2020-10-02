كلوب يهاجم اتحاد كرة القدم بسبب أسبوع الفيفا الدولي

هاجم الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب أسبوع الفيفا الدولي.

وقال كلوب:"لا أريد أن أبدو قليل الاحترام لأسبوع الفيفا ولكن يرغب الجميع بالجلوس جوار عائلاتهم في هذا التوقيت. هذا هو الوضع ولذلك نعم، فأنا أشعر بالقلق."

واضاف مدرب ليفربول:"من الصعب التواصل مع جميع اتحادات كرة القدم حول العالم، أتفهم متطلبات الجميع وحاجاتهم ولكن المعلومات التي تصلنا من بعض الاتحادات ليست مطمئنة."

واختتم:"إدارة الدوري الإنجليزي والتلفاز لا يهتمون إذا ما لعب اللاعبون مساء الأربعاء في الكأس ثم يعودون يوم الجمعة ليلعبوا أمام ايڤرتون ظهيرة السبت، كأندية كرة قدم نشعر أننا بمفردنا في هذه المواقف."