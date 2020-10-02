قرعة الدوري الأوروبي.. ميلان يتجنب مواجهة الكبار
الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 02:57 م
محمد أيمن
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أوضعت قرعة الدوري الأوروبي التي أقيمت اليوم الجمعة في مدينة جنيف بالعاصمة السويسرية فريق نادي ميلان الإيطالي في مجموعة متوازنة نسبياً حيث تجنب الروسونيري الوقوع في وجه أي من الفرق الكبرى التي تشارك في بطولة العام الجاري.
وجاء الميلان في المجموعة الثامنة إلى جانب :-
• سيلتك الأسكتلندي.
• سبارتا براج التشيكي.
• ليل الفرنسي.
ويفتتح رفقاء زلاتان إبراهيموفيتش المباراة الأولى لهم في دور المجموعات ضد ليل يوم 22 أكتوبر قبل أن يخوضوا الجولة الثانية يوم 29 من الشهر ذاته.
وتقام مباريات الجولة الثالثة يوم 5 نوفمبر والرابعة يوم 26 من الشهر ذاته فيما تُلعب مباريات الجولة الخامسة يوم 3 ديسمبر وتُختتم مباريات دور المجموعات يوم 10 من نفس الشهر.
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