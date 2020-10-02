جامعة الأزهر تنظم معرضًا بعنوان "هندسة الأرقام في حرب أكتوبر"

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 02:58 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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تنظم جامعة الأزهر معرضًا بمناسبة حلول ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة تحت عنوان: (هندسة الأرقام في حرب أكتوبر، ودور الأزهر بها).

وقال الدكتور مصطفى عبد الغني، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، إن المعرض يقام في إطار حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة؛ على الاحتفاء والاحتفال بتلك المناسبة العظيمة، التي قام بها أبناء الوطن من رجال القوات المسلحة المصرية، داعيًا المولى -عز وجل- أن يرحم شهداء الوطن من أبطال حرب أكتوبر المجيدة، وأن ينعم بالصحة والعافية على الأحياء منهم.
يقام المعرض الأحد القادم- بحضور قيادات الجامعة، في مقر قاعة احتفالات جامعة الأزهر بفرع البنات، الساعة الواحدة ظهرًا.
يأتي في إطار استلهام روح انتصارات أكتوبر المجيدة، وتعريف الشباب بتلك الإنجازات التي تحققت على أيدي أبطالنا من رجال القوات المسلحة المصرية الباسلة.

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