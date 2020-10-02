أحمد موسى: السيسي سيشهد الندوة التثقيفية للاحتفال بنصر أكتوبر الثلاثاء المقبل (فيديو)

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 04:28 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيشهد الندوة التثقيفية للقوات المسلحة للاحتفال بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيد الثلاثاء المقبل.

وأضاف موسى خلال تغطية خاصة للاحتفال بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيد، على شاشة قناة صدى البلد، أن الاحتفال الرسمي لانتصارات أكتوبر يوم الثلاثاء المقبل خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة فيما تستمر الاحتفالات بداية من شهر أكتوبر في مختلف ميادين المحافظات المصرية.

وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن إجازة يوم السادس من أكتوبر ستكون الخميس المقبل بدلا من الثلاثاء بعدما أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارا باعتماد اجازة السادس من أكتوبر الخميس المقبل.

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ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي أمسية فكرية بعنوان التأثيرات الثقافية لانتصارات أكتوبر المجيد يشارك خلالها الدكتور أحمد نوار ويتحدث عن أكتوبر والفنون التشكيلية، الروائي السيد نجم الذي يناقش أكتوبر والأدب، الإعلامي حمدى الكنيسي يتحدث عن اكتوبر والإعلام، الدكتور خالد أبو الليل يتحدث عن أكتوبر والتراث الشعبي، الدكتور جمال شقرا يناقش أكتوبر وإعادة كتابة التاريخ والكاتب المسرحي محمد عبد الحافظ يتحدث عن ثقافة النصر وتأثيرها في النشء كما ينظم المجلس أمسية فكرية بقصر ثقافة بورسعيد تتضمن ندوة بعنوان "حرب أكتوبر في الوجدان الشعبي" وأخرى بعنوان نماذج وبطولات عن حرب أكتوبر والعدوان الثلاثي إلى جانب معرض لفن الخط العربى للفنان خضير البورسعيدي.

أما المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف ينظم عدد من الفعاليات بالحديقة الثقافية للاطفال بالسيدة زينب وتبدا يوم 5 أكتوبر حيث تذاع أغاني النصر حول وامام الحديقة مع وضع شاشة تعرض صور من أكتوبر وبيانات العبور، وفي يوم 6 أكتوبر يبدأ الحفل بموكب للأطفال حول الحديقة يحملون صور لأبطال حرب أكتوبر، وصور وأعلام خاصة بكل أسلحة الجيش المختلفة، وعلى مسرح الحديقة تعرض مسرحية "الأراجوز الكسلان" من إنتاج المركز الى جانب فقرة فنون شعبية، فقرة لفريق الحديقة لذوي القدرات الخاصة، عرض كورال لفريق كورال الحديقة "سلام" للأغاني الوطنية، فقرة الأراجوز، ورش فنون تشكيلية، وورش عرائس، لقاء مع الأدباء المقاتلين ( الدكتور سيد نجم واحمد سويلم ) ويديرها عبده الزراع، وعرض تنورة للطفلة "تقى" من فريق الحديقة لذوي القدرات.

هذا الى جانب برامج قناة المركز على اليوتيوب والتى تعرض حلقات حكي لسلسلة نصر أكتوبر للكاتب حازم هاشم، برنامج "موكب الشهداء" لقاء مع بعض الشهداء، ورش فنية في برنامج "ورشتنا من بيتنا" للأطفال وعمل دبابات وطائرات ورقية، إبداعات الصغار وهي عبارة عن فيديوهات يقدمها الأطفال عن نصر أكتوبر وعرض فيديو لأغنية "مصر تستحق" من إنتاج المركز.

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