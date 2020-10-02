قرعة الدوري الأوروبي.. توتنهام يقع في مجموعة سهلة

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 02:49 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي التي تم إجرائها اليوم الجمعة في مدينة جنيف السويسرية عن وقوع فريق نادي توتنهام الإنجليزي في مجموعة سهلة للغاية وتجنب مواجهة الأندية الكبرى المشاركة في النسخة الحالية.

وحلت كتيبة جوزيه مورينيو في المجموعة العاشرة إلى جوار لودوجوريتس البلغاري ولاسك النمساوي وفريق نادي أنتويرب البلجيكي.

وتقام مباريات دور المجموعات في الأوقات التالية :-

- الجولة الأولى من دور المجموعات: 22 تشرين الأول/أكتوبر.

- الجولة الثانية من دور المجموعات: 29 تشرين الأول/أكتوبر.

- الجولة الثالثة من دور المجموعات: 5 تشرين الثاني/نوفمبر.

- الجولة الرابعة من دور المجموعات: 26 تشرين الثاني/نوفمبر.

- الجولة الخامسة من دور المجموعات: 3 كانون الأول/ديسمبر.

- الجولة السادسة من دور المجموعات: 10 كانون الأول/ديسمبر.

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