أمطار رعدية مصحوبة بأتربة على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 02:45 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة عن حالة الطقس غدا السبت، حيث تشهد البلاد انخفاض في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة.

وقالت الهيئة في بيان، إن نسبة الرطوبة انخفضت لتصل الي 73%، مما يحسن من حرارة الطقس.

وأوضحت أن البلاد تشهد غدا السبت طقس مائل للحرارة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري ومعتدل للحرارة السواحل الشمالية.

وأكدت الهيئة أن شمال الصعيد يشهد طقس حار بينما يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة.


وليلا تتوقع الهيئة أن يسود طقس لطيف علي معظم انحاء البلاد بينما يكون معتدل علي جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية غدا السبت والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة بامطار خفيفة 20% علي السواحل الشمالية بينما تكون متوسطة الي رعدية 20% علي جنوب الصعيد، قد يصاحبها رياح مثيرة للأتربة، كما تكون رياح نشطة علي جنوب سيناء مما تؤدي الي اضطراب الملاحة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة الي معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح شمالية غربية أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة الي مضطربة وارتفاع الموج من مترين الي مترين ونصف والرياح شمالية غربية.

وأشارت الهيئة، إلى أن شمال البلاد تتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي

وعن درجات الحرارة غدًا السبت، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 32للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 29 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 36للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 36 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 40 للعظمى والصغرى 30.

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