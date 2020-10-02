نبيلة عبيد تشيد بفيلم "كشف المستور" وتعلق: "واحد من أهم الأفلام في السينما المصرية"
الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 02:43 م
فايقة محمد عادل
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شاركت الفنانة نبيلة عبيد، جمهورها بمقطع فيديو من فيلم "كشف المستور"، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وأعربت عن إعجابها الشديد بالفيلم وكتبت : كشف المستور وأحد من أهم الأفلام في السينما المصرية ، عبقرية أستاذ وحيد حامد ازاي تبنأ بكل الأحداث اللي حصلت في مصر في قالب درامي عظيم صاغه المبدع عاطف الطيب سينمائياً بشكل ولا أحلي.
وتابعت قولها : مشهد النهاية وأغنية عبدالحليم حافظ كلكم طلبتوه مني أكثر من مرة والحقيقة أنا بحب الفيلم ده كله علي بعضه ، مثل ما بحبكم كلكم
علي بعضكم.
يذكر أن آخر أعمال الفنانة نبيلة عبيد، مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "سكر زيادة" وذلك بالتعاون مع نادية الجندي وهالة فاخر وعدد من الفنانين وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الرمضانية.
وأعربت عن إعجابها الشديد بالفيلم وكتبت : كشف المستور وأحد من أهم الأفلام في السينما المصرية ، عبقرية أستاذ وحيد حامد ازاي تبنأ بكل الأحداث اللي حصلت في مصر في قالب درامي عظيم صاغه المبدع عاطف الطيب سينمائياً بشكل ولا أحلي.
وتابعت قولها : مشهد النهاية وأغنية عبدالحليم حافظ كلكم طلبتوه مني أكثر من مرة والحقيقة أنا بحب الفيلم ده كله علي بعضه ، مثل ما بحبكم كلكم
علي بعضكم.
يذكر أن آخر أعمال الفنانة نبيلة عبيد، مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "سكر زيادة" وذلك بالتعاون مع نادية الجندي وهالة فاخر وعدد من الفنانين وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الرمضانية.
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كشف المستور... واحد من أهم الافلام في السينما المصريه عبقرية الأستاذ وحيد حامد ازاي تنبأ بكل الاحداث اللي حصلت في مصر في قالب درامي عظيم صاغه المبدع عاطف الطيب سينمائيا بشكل ولا أحلى.... مشهد النهايه و اغنية عبد الحليم حافظ كلكم طلبتوه مني اكتر من مره و انا الحقيقه بحب الفيلم ده كله على بعضه.... زى ما بحبكم انتم كده كلكم على بعضكم....مسا الورد #سينما_نبيله_عبيد