نبيلة عبيد تشيد بفيلم "كشف المستور" وتعلق: "واحد من أهم الأفلام في السينما المصرية"

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 02:43 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شاركت الفنانة نبيلة عبيد، جمهورها بمقطع فيديو من فيلم "كشف المستور"، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.


وأعربت عن إعجابها الشديد بالفيلم وكتبت : كشف المستور وأحد من أهم الأفلام في السينما المصرية ، عبقرية أستاذ وحيد حامد ازاي تبنأ بكل الأحداث اللي حصلت في مصر في قالب درامي عظيم صاغه المبدع عاطف الطيب سينمائياً بشكل ولا أحلي.


وتابعت قولها : مشهد النهاية وأغنية عبدالحليم حافظ كلكم طلبتوه مني أكثر من مرة والحقيقة أنا بحب الفيلم ده كله علي بعضه ، مثل ما بحبكم كلكم
علي بعضكم.


يذكر أن آخر أعمال الفنانة نبيلة عبيد، مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "سكر زيادة" وذلك بالتعاون مع نادية الجندي وهالة فاخر وعدد من الفنانين وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الرمضانية.


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