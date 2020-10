نبيلة عبيد تشيد بفيلم "كشف المستور" وتعلق: "واحد من أهم الأفلام في السينما المصرية"

View this post on Instagram

كشف المستور... واحد من أهم الافلام في السينما المصريه عبقرية الأستاذ وحيد حامد ازاي تنبأ بكل الاحداث اللي حصلت في مصر في قالب درامي عظيم صاغه المبدع عاطف الطيب سينمائيا بشكل ولا أحلى.... مشهد النهايه و اغنية عبد الحليم حافظ كلكم طلبتوه مني اكتر من مره و انا الحقيقه بحب الفيلم ده كله على بعضه.... زى ما بحبكم انتم كده كلكم على بعضكم....مسا الورد #سينما_نبيله_عبيد