مدريد تستعد لفرض إجراءات عزل جديدة

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 02:20 م
بوابة الفجر
Advertisements

قال مصدر من الحكومة المحلية لمنطقة مدريد في إسبانيا اليوم الجمعة، إن سلطات المدينة ستنشر خلال الساعات المقبلة مرسوماً يفرض إجراءات عزل جزئي في العاصمة وتسع بلدات مجاورة في إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

وعندما تنشر الحكومة المحلية التي يقودها المحافظون المرسوم، ستكون بذلك قد انصاعت على مضض لأمر الحكومة المركزية التي يقودها الاشتراكيون بحظر التنقلات غير الضرورية في العاصمة الإسبانية بعد زيادة حادة في أعداد حالات الإصابة بكوفيد-19.

ومن المقرر أن ترفع رئيسة منطقة مدريد إيسابيل دياث أيوسو، دعوى أمام محاكم البلاد، تطالب برفع القيود إذ تخشى من أثرها على الاقتصاد.

وتقول منظمة الصحة العالمية، إن معدل الإصابة بالمرض في منطقة مدريد هو 859 حالة لكل مئة ألف من السكان وهي بذلك تشهد أسوأ تفش لكوفيد-19 في أوروبا. وقررت الحكومة المركزية التدخل بعد خلاف مرير مع السلطات المحلية.

وسيشمل العزل العام مدريد وتسع بلديات مجاورة لها، وسيتم خلاله إغلاق الحدود أمام القادمين من خارج المنطقة لأي زيارات غير ضرورية، وسيسمح بالتنقلات فقط من أجل العمل والدراسة وتلقي العلاج والتسوق. وسيبدأ حظر عمل الحانات والمطاعم في الحادية عشرة مساء بدلاً من الواحدة صباحاً.

أخبار تهمك

ليس سيرينو.. نجم صن داونز يدخل حسابات الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يصرف النظر عن البلايلي

منذ ساعة و 11 دقيقة

مصدر بالأهلي يكشف لـ'الفجر الرياضي' موعد عودة نجم الفريق للتدريبات

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. أول تعليق لـ السيسي على إصابة ترامب بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يفاجئ مهاجم الأهلي بقرار خاص

منذ 35 دقيقة

تطورات صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل استقرار

الآن

"زي الملاك".. حنا يشكر أسرة طفل تبرعت بأعضائه لإنقاذ طفلتين وشاب

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. التضامن: وسائل النقل العامة مجانا لمن فوق الـ70 عاما

منذ حوالي 20 ساعة

الزمالك يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ ساعتين و 41 دقيقة

شعبة الأدوية تكشف تفاصيل سحب مستحضر مغشوش من الصيدليات

منذ حوالي 17 ساعة

مترجم فايلر يكشف موقفه من تدريب بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

إسرائيل تدخل خط النار مع أذربيجان.. وأرمينيا تستدعي سفيرها في تل أبيب

منذ حوالي 19 ساعة

أمر وحيد تحفظ عليه موسيماني في أول انطباع عن الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

وزيرة التضامن تُعلن بشرى سارة لـ المسنين (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. النتائج الكاملة لقرعة الدوري الأوروبي 2020-2021

منذ ساعة و نصف

تصويت

الأكثر قراءة
02:37 م

موسيماني يفاجئ مهاجم الأهلي بقرار خاص

عاجل.. النتائج الكاملة لقرعة الدوري الأوروبي 2020-2021

01:38 م

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل استقرار

03:02 م

وزيرة التضامن تُعلن بشرى سارة لـ المسنين (فيديو)

09:49 ص

مصدر بالأهلي يكشف لـ'الفجر الرياضي' موعد عودة نجم الفريق للتدريبات

02:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟