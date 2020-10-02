مدريد تستعد لفرض إجراءات عزل جديدة





قال مصدر من الحكومة المحلية لمنطقة مدريد في إسبانيا اليوم الجمعة، إن سلطات المدينة ستنشر خلال الساعات المقبلة مرسوماً يفرض إجراءات عزل جزئي في العاصمة وتسع بلدات مجاورة في إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا.





وعندما تنشر الحكومة المحلية التي يقودها المحافظون المرسوم، ستكون بذلك قد انصاعت على مضض لأمر الحكومة المركزية التي يقودها الاشتراكيون بحظر التنقلات غير الضرورية في العاصمة الإسبانية بعد زيادة حادة في أعداد حالات الإصابة بكوفيد-19.





ومن المقرر أن ترفع رئيسة منطقة مدريد إيسابيل دياث أيوسو، دعوى أمام محاكم البلاد، تطالب برفع القيود إذ تخشى من أثرها على الاقتصاد.





وتقول منظمة الصحة العالمية، إن معدل الإصابة بالمرض في منطقة مدريد هو 859 حالة لكل مئة ألف من السكان وهي بذلك تشهد أسوأ تفش لكوفيد-19 في أوروبا. وقررت الحكومة المركزية التدخل بعد خلاف مرير مع السلطات المحلية.





وسيشمل العزل العام مدريد وتسع بلديات مجاورة لها، وسيتم خلاله إغلاق الحدود أمام القادمين من خارج المنطقة لأي زيارات غير ضرورية، وسيسمح بالتنقلات فقط من أجل العمل والدراسة وتلقي العلاج والتسوق. وسيبدأ حظر عمل الحانات والمطاعم في الحادية عشرة مساء بدلاً من الواحدة صباحاً.



