ضبط 6 أطنان أرز فاسد في كفرالشيخ

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تمكنت مباحث التموين بمحافظة كفر الشيخ، بالتعاون والتنسيق مع مديرية التموين من ضبط 6 أطنان و35 كيلو أرز أبيض غير صالح للاستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بمحافظة كفر الشيخ.



كما تمكنت حملة مديرية التموين والطب البيطري، ومديرية الصحة، ومجلس مدينة الحامول بمحافظة كفر الشيخ، من ضبط 1750 كجم دواجن، منها "طن دواجن مجهولة المصدر، 500 كجم دواجن مذبوحة خارج الإشراف الطبي.



وكذلك 250 كجم دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي"، بالإضافة إلي تحرير عدد من المحاضر للمخالفات المتنوعة،منها محضر نظافة، محضرين شهادات صحية، محضر لاستيلاء مخبز علي 450 رغيف، محضر عدم إعلان".



وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك في إطار جهود المحافظة بتكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والأسواق وتوفير الدعم الكامل للمواطنين.



وفي سياق منفصل، فقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 361 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 96855 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 119 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 103317 حالة من ضمنهم 96855 حالة تم شفاؤها، و5946 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف