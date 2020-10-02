خطوة واحدة تفصل النصر السعودي عن إنجاز عالمي

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 02:39 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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سيكون فريق نادي النصر السعودي على موعد مع المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقر لها العام القادم 2021 في العاصمة الصينية بكين وذلك في حالة تجاوز فريق نادي بيرسبوليس الإيراني يوم غداً السبت في الدور نصف النهائي.

ولن ينتظر النصر خوض المباراة النهائية خاصةً أن الإتحاد الأوروبي قد أعلن العام المضي عن إختيار الصين لتنظيم البطولة في الفترة من 17 يونيو حتى 4 يوليو وتقام البطولة بمشاركة أربعة وعشرين فريقاً للمرة الاولى.

وتبدو الفرصة مواتية أمام فريق النصر في ظل إعتماد نظام البطولة الجديد والذي يمنح فرق القارة العجوز ثمانية مقاعد وأمريكا الجنوبية 6 مقاعد وأمريكا الشمالية وأفريقيا 3 مقاعد ومقعدين ونصف المقعد لآسيا.

حيث يلعب النصف الثالث من آسيا في ملحق مع بطل أوقيانوسيا التي تم تخصيص نصف مقعد فقط لها بالإضافة إلى ممثل الصين البلد المستضيف للبطولة.

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