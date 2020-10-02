السعيد في القمة.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز

اشتعل الصراع على صدارة ترتيب الهدافين في بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2019 – 2020 وذلك بعد الوصول للجولة 31 من المسابقة المحلية.





عبد الله السعيد لا يزال يتربع على قمة ترتيب الدوري المصري برصيد 16 هدفا، ويطارده محمد شريف مهاجم الأهلي المعار لفريق إنبي ووالتر بواليا لاعب الجونة ويتقاسمان المرتبة الثانية برصيد 12 هدفا لكل منهما ويأتي خلفهما سيف الدين الجزيري لاعب المقاولون برصيد 11 هدفا، ثم مصطفي محمود علاء مدافع الزمالك برصيد 10 أهداف.





وإليكم قائمة ترتيب هدافي بطولة الدوري المصري الممتاز:-

1- عبد الله السعيد (بيراميدز) 16 هدفا

2- محمد شريف (إنبي) 12 هدفا

3- والتر بواليا (الجونة) 12 هدفا

4- سيف الدين الجزيري (المقاولون) 11 هدفا

5- محمود علاء (الزمالك) 10 أهداف

6- حسام حسن (سموحة) 9 أهداف

7- مصطفي محمد (الزمالك) 9 أهداف

8- جون آنطوي (بيراميدز) 8 أهداف

9- وليد سليمان (الأهلي) 8 أهداف

10- أحمد زيزو (الزمالك) 7 أهداف