السعيد في القمة.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 02:29 م
بوابة الفجر
علاء خليف
Advertisements

اشتعل الصراع على صدارة ترتيب الهدافين في بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2019 – 2020 وذلك بعد الوصول للجولة 31 من المسابقة المحلية.


عبد الله السعيد لا يزال يتربع على قمة ترتيب الدوري المصري برصيد 16 هدفا، ويطارده محمد شريف مهاجم الأهلي المعار لفريق إنبي ووالتر بواليا لاعب الجونة ويتقاسمان المرتبة الثانية برصيد 12 هدفا لكل منهما ويأتي خلفهما سيف الدين الجزيري لاعب المقاولون برصيد 11 هدفا، ثم مصطفي محمود علاء مدافع الزمالك برصيد 10 أهداف.


وإليكم قائمة ترتيب هدافي بطولة الدوري المصري الممتاز:-

1- عبد الله السعيد (بيراميدز) 16 هدفا

2- محمد شريف (إنبي) 12 هدفا

3- والتر بواليا (الجونة) 12 هدفا

4- سيف الدين الجزيري (المقاولون) 11 هدفا

5- محمود علاء (الزمالك) 10 أهداف

6- حسام حسن (سموحة) 9 أهداف

7- مصطفي محمد (الزمالك) 9 أهداف

8- جون آنطوي (بيراميدز) 8 أهداف

9- وليد سليمان (الأهلي) 8 أهداف

10- أحمد زيزو (الزمالك) 7 أهداف

أخبار تهمك

ليس سيرينو.. نجم صن داونز يدخل حسابات الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل استقرار

الآن

مترجم فايلر يكشف موقفه من تدريب بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

شعبة الأدوية تكشف تفاصيل سحب مستحضر مغشوش من الصيدليات

منذ حوالي 17 ساعة

إسرائيل تدخل خط النار مع أذربيجان.. وأرمينيا تستدعي سفيرها في تل أبيب

منذ حوالي 19 ساعة

أمر وحيد تحفظ عليه موسيماني في أول انطباع عن الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. النتائج الكاملة لقرعة الدوري الأوروبي 2020-2021

منذ ساعة و نصف

وزيرة التضامن تُعلن بشرى سارة لـ المسنين (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

تطورات صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يصرف النظر عن البلايلي

منذ ساعة و 10 دقيقة

"زي الملاك".. حنا يشكر أسرة طفل تبرعت بأعضائه لإنقاذ طفلتين وشاب

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. أول تعليق لـ السيسي على إصابة ترامب بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

مصدر بالأهلي يكشف لـ'الفجر الرياضي' موعد عودة نجم الفريق للتدريبات

منذ ساعة الا ربع

الزمالك يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. التضامن: وسائل النقل العامة مجانا لمن فوق الـ70 عاما

منذ حوالي 20 ساعة

موسيماني يفاجئ مهاجم الأهلي بقرار خاص

منذ 34 دقيقة

تصويت

الأكثر قراءة
02:37 م

موسيماني يفاجئ مهاجم الأهلي بقرار خاص

عاجل.. النتائج الكاملة لقرعة الدوري الأوروبي 2020-2021

01:38 م

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل استقرار

03:02 م

وزيرة التضامن تُعلن بشرى سارة لـ المسنين (فيديو)

09:49 ص

مصدر بالأهلي يكشف لـ'الفجر الرياضي' موعد عودة نجم الفريق للتدريبات

02:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟