أحمد جمال برفقة حكيم في أحدث ظهور ويعلق "قريباً"

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 02:30 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شارك المطرب أحمد جمال، جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.


وظهر أحمد جمال بالصورة برفقة حكيم ، وذلك تشويقاً لإحتفالية نصر أكتوبر بعدد من ميادين مصر وتعتبر المنصة هى المقر الرئيسى للاحتفالات ، ويشارك في الإحتفالية حكيم وأحمد جمال وآخرين ، وعلق علي الصورة قائلاً:"قريباً".


يذكر أن آخر أعمال أحمد جمال كليب بعنوان "احنا مش بتوع حداد" التى إهداء الشهيد أحمد منسى وشهداء مصر، وهى من ألحانه، وكلمات محمد طارق وديع، وتوزيع الموسيقي أحمد حسام، وإلهامى دهيمة.


والجدير بالذكر أن حكيم طرح مؤخرًا أغنية "صحاب أونطة" ، والأغنية تم تصوير في إحدي الإستديوهات الكبري بالقاهرة ، وهي من كلمات وألحان محمد الفنان وتوزيع ديزل، وإنتاج lion of Egypt.


يذكر أن آخر أعمال حكيم، ألبوم "الراجل الصح" ويتضمن عدد كبير من الأغاني الشعبية منها أغنية "قلبي يا ناس والصعيدي يادولة وليلة بمبي وسيبونا في حالنا وآه بحبه والجارسون.

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