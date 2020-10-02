انتشال جثة غريق مجرى البحر اليوسفي بالمنيا

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 02:28 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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انتشل أهالي قرية ههيا التابعة لمركز المنيا، جثة غريق من مجري البحر اليوسفي.

وتلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة بقيام أهالي قرية ههيا التابعة لمجلس قروية دمشير بمركز المنيا، بانتشال جثة غريق من مجري البحر اليوسفي أمام القرية.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنيا العام، للتعرف علية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف.

وعلى جانب اخر أنهى شاب في العقد الثالث مدن عمرة، حياته منتحرًا بأن قام بشنق نفسة بباب دورة المياه بمنزلة بقرية البرشا بمركز ملوى جنوب المنيا وذلك لمروره بحالة نفسية سيئة.


تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية بمصرع شاب داخل منزلة بقرية البرشا بمركز ملوى.

وعلي الفور، انتقل المقدم علاء جلال رئيس فرع البحث الجنائي جنوب المنيا والرائد أحمد رأفت رئيس مباحث مركز ملوى لفحص البلاغ.

حيث تبين مصرع م.ع 22 سنة عامل، أنهي حياته منتحرًا، بأن قام بشنق نفسه بباب دورة المياه داخل منزله، وتبين أن سبب انتحارة هو مرورا بحالة نفسية سيئة.

وبسؤال ذويه، أكدوا ما جاء بالفحص ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.

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