التعليم العالي: 11500 طالب يسجلون في تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 02:26 م
بوابة الفجر
أية حمروشي
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أعلن أ. السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمى والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الجمعة، أن عدد المتقدمين لتنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن نحو 11500 طالب وطالبة للعام الجامعي 20202021.

وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أية شكاوى، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفا أنه على الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبى (الكمامة)، حيث لن يسمح لأى طالب بدخول معامل التنسيق دون ارتدائها مع اتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

وأشار أ. السيد عطا إلى أنه على الطالب تقديم المستند الذي يفيد الإقامة الشرعية (قانونية وفعلية) للطالب وولي أمره من البلد الحاصل منها على الشهادة الثانوية خارج جمهورية مصر العربية، وذلك خلال مدة الدراسة التي تمنح الشهادة الثانوية على أساسها ويحسب منها المجموع الاعتباري للدرجات، من خلال تقديم إقامة فعلية موثقة من المستشار الثقافي المصري أو من السفارة المصرية بالدولة المانحة، أو جواز سفر موضحًا به تواريخ الدخول والخروج خلال فترة الدراسة.

الجدير بالذكر أن الطلاب بدأوا في تسجيل الرغبات بداية من يوم السبت الموافق 2692020 حتى ما قبل الموعد المقرر لإعلان النتائج وذلك عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات، حيث يتم فتح هذه المعامل اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة مساءً يوميًا، على أن ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات في الساعة السابعة مساء اليوم الأخير للتقدم.

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