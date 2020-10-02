رابطة البريميرليج تثير غضب محمد صلاح

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة عن أسماء المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في البريميرليج لشهر سبتمبر المنصرم.





وشهدت إختيارات الرابطة غياب الدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول على الرغم من تسجيله هاتريك ضد ليدز يونايتد.





وقال الحساب الرسمي للبريميرليج عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر أن الأسماء المرشحة للحصول على الجائزة هم كالآتي :-





باتريك بامفورد (ليدز يونايتد)





دومينيك كالفيرت ليوين (إيفرتون)





تيموتي كاستاني (ليستر سيتي)





هاري كين (توتنهام)





طارق لامبتي (برايتون)





ساديو ماني (ليفربول)





خاميس رودريجيز (إيفرتون)





جيمي فاردي (ليستر)



