إحباط ترويج كميات كبيرة من المكملات الغذائية المحظور تداولها بالجيزة

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 02:25 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 3000 قرص "مكملات غذائية"، 50 كيلو جرام "بودرة مكملات غذائية" مهربة جمركيًا وغير مسجلة بوزارة الصحة محظور تداولها بالأسواق، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة المدير المسئول عن محل تابع لإحدى شركات المكملات الغذائية بدون ترخيص، كائن بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وتحفظت القوات على المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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