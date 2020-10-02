موسيماني يفاجئ مهاجم الأهلي بقرار خاص

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 02:37 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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أوقف الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، عمليات بيع كل اللاعبين في الوقت الحالي لدراسة حالتهم ومن منهم سوف يفيد الفريق خلال الفترة المقبلة وفقًا لرؤيته الفنية.

وحرص موسيماني، على التوصية بضرورة الإبقاء على المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق إلى صفوفه، وعدم الموافقة على رحيله إلى الاتفاق السعودي، والذي خاض فيه فترة إعارة.

يأتي ذلك بعدما كان اللاعب قريب جدًا من الخروج عن القلعة الحمراء، بسبب متطلبات المدرب السابق، إلا أنه وافق مبدئيًا على تجديد عقده والبقاء داخل التتش.

وأعلن النادي الأهلي عن تعيين موسيماني مديرًا فنيًا للفريق، بعد رحيل السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق، بسبب نهاية تعاقده مع الفريق، والذي كان به بند ينص على فسخ التعاقد بالتراضي دون وقوع شروط جزائية على الطرفين من يوم 1 أكتوبر إلى 10 أكتوبر الجاري.

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