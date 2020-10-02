مفاجأت بالجملة في قائمة إسبانيا لمباراتي سويسرا وأوكرانيا

شهدت قائمة المنتخب الأسباني الأول لكرة القدم للقاء البرتغال الودي وسويسرا وأوكرانيا في دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية مفاجأت بالجملة وظهور أسماء جديدة لم تنضم للمنتخب في السابق.





وأعلن لويس إنريكي المدير الفني للاروخا قائمة الـ24 لاعباً التي تستعد لخوض فترة التوقف الدولي مع المنتخب الإسباني وشهدت وجود خوسيه كامبانيا لاعب وسط ليفانتي وذلك للمرة الأولى.





في المقابل شهدت القائمة عودة داني سيبايوس متوسط ميدان أرسنال وسرخيو كاناليس لاعب ريال بيتيس الإسباني في المقابل يغيب الكانتارا للإصابة بفيروس كورونا وأسينسيو العائد حديثاً من الإصابة.





ولم يرضخ إنريكي للضغوطات وواصل إستبعاد جوردي ألبا وإنياجو مارتينيز بالإضافة إلى إيسكو وساؤول نيجييز وألفارو موراتا وأصر على الأسماء التي سيخوض بها لقاء البرتغال يوم 7 أكتوبر وسويسرا وأوكرانيا أيام 10 و 13 من الشهر ذاته.





وجاءت القائمة كاملة على النحو التالي :-





حراسة المرمى: ديفيد دي خيا (مانشستر يونايتد) - كيبا أريزابالاجا (تشيلسي) - أوناي سيمون (أتلتيك بيلباو)





الدفاع: راموس (ريال مدريد)، خيسوس نافاس (إشبيلية) - ريجيلون (توتنهام) - دييجو يورنتي (ليدز يونايتد) - خوسيه جايا (فالنسيا) - باو توريس (فياريال) - إريك جارسيا (مانشستر سيتي).





الوسط: بوسكيتس (برشلونة) - رودري (مانشستر سيتي) - داني أولمو (لايبزيج) - داني سيبايوس (آرسنال) - خوسيه كامبانيا (ليفانتي) - فابيان رويز (نابولي) - سرخيو كاناليس (ريال بيتيس) - ميكيل ميرينو (ريال سوسييداد).





الهجوم: ميكيل أويارزابال (ريال سوسييداد) - رودريجو مورينو (ليدز يونايتد) - أنسو فاتي (برشلونة) - فيران توريس (مانشستر سيتي) - أداما تراوري (وولفرهامبتون) - جيرارد مورينو (فياريال).



