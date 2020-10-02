نشاط كبير لشركات الهواتف الذكية في السوق المصري خلال أسبوع
شهد الأسبوع الجاري نشاط ملحوظ لشركات الهواتف الذكية بالسوق المصري، حيث أعلنت العديد منهم عن إطلاقات جديدة لهواتف متميزة في فئات سعرية متنوعة، بجانب الهدايا والعروض
والإكسسوارات المتميزة، نتيجة النشاط الكبير فى حركة الاستهلاك التى عززاتها
الحملة الرئيسية "ميغلاش عليك" التى أدت إلى زيادة القدرة الشرائية
للمواطن المصري.
وكان من أهم الإطلاقات الجديدة التى شهدها الاسبوع:
هواوي تطلق
الساعة الذكية الرياضية HUAWEI WATCH FIT
أعلنت مجموعة هواوي
لأجهزة المستهلك عن إطلاق حملة الحجز المُسبق للساعة الذكية الرياضية HUAWEI WATCH FIT بسعر يبلغ 1999
جنيهاً في السوق المصري بدءً من يوم 1 أكتوبر في جميع فروع هواوي Experience Store ولدى موزعيها
المعتمدين.
وتتميز HUAWEI WATCH FIT بأنها تجمع بين
المميزات الرياضية الكثيرة وامكانيات الساعة الذكية المتطورة، حيث تتمتع بعمر
بطارية تصل إلى 10 أيام وأيضا مميزات اللياقة البدنية والمساعد الذكي. تساعد ساعة HUAWEI WATCH FIT المستخدمين في متابعة
صحتهم من خلال ميزات تتبع الصحة العلمية وتشجعهم على ممارسة أشكال جديدة من
التمارين من خلال 96 وضعًا للتمارين مع تتبع البيانات. بالإضافة الي تقنية HUAWEI TruRelax التي توفر مراقبة
الضغط على مدار الساعة، وتقنية مراقبة معدل ضربات القلب HUAWEI TruSeen™ 4.0، بجانب ميزة مراقبة
تشبع الأكسجين في الدم SpO2.
وقال "بيك
ين"، نائب رئيس هواوي مصر، "إن الساعة الجديدة HUAWEI WATCH FIT تعد نقلة جديدة
بالسوق العالمي والمصري على حد السواء لما تمتاز به الساعة من مواصفات قياسية
عالمية توفر لمستخدميها كافة أوجه العناية الصحية والرياضية التي يحتاجها كل إنسان
في حياته اليومية بداية من تنبيهات الاستيقاظ وحتى تنبيهات النوم أي أنها تراقب
حياتك اليومية بمعدل 24 ساعة في اليوم."
تعد HUAWEI WATCH FIT أول ساعة ذكية رياضية
من هواوي تتميز بتصميم وجه ساعة مستطيل الشكل، تجمع الساعة الذكية بين شاشة AMOLED عالية الدقة المبهرة
مقاس 1.64 بوصة، وتحتوي على بطارية يصل عمرها إلى 10 أيام في سيناريوهات الاستخدام
النموذجي. تدعم ساعة HUAWEI
WATCH FIT أيضًا تقنية الشحن السريع من هواوي، حيث يمكن أن توفر خمس دقائق
من الشحن شحنة كافية للحفاظ على الساعة الذكية ليوم كامل من الاستخدام المعتاد.
"وحش الطاقة" ريلمي C15 أسرع معدل
بيعي بـأكثر من 2000 هاتف خلال 30 دقيقة فقط
تأكيدا لريادة شركة realme - العلامة التجارية
الأسرع نموا في العالم في مجال صناعة الهواتف الذكية، واستمرارا للنجاحات الكبيرة
التي تحققها منتجاتها في السوق المصرية، أحدث الهاتف C15 ضجة كبيرة ولاقى إعجاب
واستحسان أغلب الشباب وكافة خبراء تكنولوجيا الهواتف الذكية في مصر وحقق معدلات
بيعيه سريعة.
من جانبه، كشف محمود
طه – مدير التسويق بشركة ريلمي، أن قدرات الهاتف الجديد C15 غير المسبوقة، انعكست
سريعا على معدلاته البيعيه فور الإعلان عن إطلاقه، وتم بيع 2000 جهاز خلال 30
دقيقة فقط.
وأضاف "طه"،
أن C15 يلقب بوحش الطاقة
نظرا لبطاريته التي تصل قدرتها إلى 6000 ملي أمبير، وهي قدرة غير مسبوقة في هذه
الفئة السعرية الأقل من 3 ألاف جنيه وكذلك الفئات السعرية الأعلى، منوها إلى أن
ذلك يتماشى مع استراتيجية ريلمي التي تهدف إلى توفير أدوات ذكية تعمل على تحسين
حياة الشباب وبأسعار اقتصادية في متناول اليد.
وأكد "طه"، أن realme تضع متطلبات الشباب في مقدمة اهتماماتها، حيث تعمل
على تقديم هواتف ذكية تعتمد على أفضل مكونات التصنيع، وتستخدم أحدث برامج
وتكنولوجيا التشغيل المتقدمة والمدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، لذلك يأتي ريلمي
C15 بشاحن سريع بقوة 18
واط، تجعله يستغرق 30 دقيقة لشحن ما يقرب من 25٪ من حجم البطارية، كما أن الهاتف
يمكن أن يستمر لمدة 57 يومًا في وضع الاستعداد نتيجة امتلاكه بطارية فائقة القدرة،
بجانب كاميرا رباعية عالية الجودة والنقاء، وتصميم هندسي متدرج مبهر، وهيكل ذو
قدرة عالية على تحمل الصدمات تماشيا مع طبيعة حياة الشباب.
كما عودت realme عملائها على تقديم
منتجات ذات قدرات تكنولوجية غير مسبوقة فقد أعلن جوزيف وانج - مدير عام عمليات realme لمنطقة الشرق الأوسط
وأفريقيا قائلا: "ريلمي حريصة دائماً وسباقة لإتاحة أنظمة "أندرويد
11" لعملائها عالمياً، وأن النظام الجديد يضيف مزيدا من الرفاهية والخصوصية
لمستخدمي أجهزة ريلمي، وذلك تأكيدا لاستراتيجيتنا الأساسية في تقديم أجهزة ذكية
قادرة على توفير حياة أكثر راحة ورفاهية لمستخدمينا".
وأوضح وانج أن realme كانت أيضا من أوائل
الشركات المصنعة للهواتف الذكية التي تقدم نظام أندرويد 10 لمستخدميها عام 2019،
في شكل واجهة مستخدم realme
UI 1.0. حيث تم تصميم واجهة المستخدم realme UI لتلبية ذوق واحتياجات
وتوقعات الأجيال الشابة.
ويمثل أندرويد 11 نقلة
كبيرة في أنظمة استخدام وإدارة الهواتف الذكية بشكل أكثر سهولة وخصوصية. ولذلك
حرصت ريلمي أن تكون من الأوائل لتوفيره لمستخدمي أجهزتها الذكية عالمياً.
وأكد وانج على أن realme تحرص دائما على تقديم
منتجات تلبي احتياجات مختلف الشباب، وتغير حياتهم للأفضل، ليكون "Dare to leap" ليست مجرد
شعارا أطلقته الشركة منذ تأسيسها، ويصبح سمة أساسية في حياة الشباب، مشيرا إلى أن
ذلك قد عزز من قدرات منتجات realme الذكية وجعلها دائما في مقدمة رغبات الباحثين عن هاتف يجمع بين
الكفاءة والجودة والسعر التنافسي. وهو ما دفع realme لتكون
العلامة التجارية الأسرع نموا في العالم.
والجدير بالذكر أن عدد
مستخدمي منتجات realme حول العالم وصل إلى أكثر من 45 مليون منهم مليون مستخدم في مصر،
وبحسب مؤسسة counterpoint العالمية للأبحاث فقد وصلت نسبة الحصة السوقية ل realme إلى 13.5% من السوق
المصري لتحتل المكانة الرابعة من حيث الشهرة في سوق الهواتف المصرية. كما تؤكد realme جدارتها بعد توسعها
في أكثر من 61 سوقا حول العالم حيث صنفت من أفضل خمس هواتف في 9 من هذه الأسواق.
تسريبات
تكشف قرب إطلاق Infinix أقوى هاتف للألعاب في مصر
قالت مصادر مطلعة إن Infinix ، المعروفة عالميًا
كعلامة تجارية للأجيال الشابة ، تستعد لإطلاق هاتف جديد ضمن سلسلة HOT وهو - Infinix HOT 10.
ومنذ إطلاقها قبل 7
سنوات ، كانت سلسلة HOT هي المفضلة لدى مستخدمي الهواتف المحمولة من الشباب، وتشير الصور
المسربة إلى أن HOT 10 الجديد يلبي احتياجات المستخدمين من توفير متعة غير محدودة من
الترفيه والألعاب مما يدل على أن Infinix نشأت مع جيل الشباب وتفهم تمامًا تطلعاتهم لتحقيق
أحلامهم والتوافق مع مطالبهم من خلال هواتف ذكية مطورة.
ووفقاً لمصادر مطلعة
يتوقع أن يحتوى الجهاز الجديد على شاشة كبيرة بحجم 6.78 بوصة من شأنها تحسين تجربة
الترفيه لمستخدميها بشكل كبيريجانب تحسين أداء الذاكرة والألعاب بشكل كبير، مع
تغليف كل هذا بتصميم هندسي لامع جديد ليس فقط وظيفيًا ولكنه عصري أيضًا لمواكبة
العصر.
اليوم ، يختار
المستهلكون الهواتف الذكية بناءً على السعر والحجم ودقة الشاشة وجودة الكاميرا
والتخزين والإلمام بالواجهة ، وفقًا لدراسات الصناعة. بخلاف الكاميرا ، لا تختلف
معايير الاختيار كثيرًا عن اختيار الكمبيوتر.
"تم تصميم HOT 10 الجديد لتوفير ترفيه غير محدود، حيث يفهم مطورو Infinix تمامًا توقعات
مستخدمي الهواتف المحمولة اليوم ، لذا فإن ما توصلوا إليه هو هاتف يحتوي على شريحة
ألعاب أفضل وشاشة أكبر وعمر بطارية أطول بكثير. بناءً على ذلك ، سيكون Hot 10 بالتأكيد أقوى جهاز
ألعاب وترفيه يتم إطلاقه وستجعل هذه الابتكارات جنبًا إلى جنب مع النطاق السعري
المتوقع أن يكون في متناول الجميع الهاتف المثالي لسوقها المستهدف وهو جيل الألفية
كما يطلق عليه ، وخاصة الطلاب ، "كما قال أحد المطلعين المقربين من الشركة.
تشمل الميزات الفريدة
التي تم تسريبها والتي يمكن توقعها في10 HOT الجديد: كاميرا رباعية عالية الدقة بالذكاء الاصطناعي ، وتتمتع
الكاميرا الخلفية الجديدة بوضع الرؤية الليلية الفائقة ، بالإضافة إلى وظيفة
التصحيح التلقائي للصور لتلك اللقطات السريعة.
OPPO تطلق سلسلة هواتف Reno4 في مصر
من جهتها أعلنت OPPO، عن إطلاق سلسلة
هواتف Reno4 في مصر، وذلك عبر حفل تم عرضه أونلاین. كذلك قدمت OPPO ساعة OPPO الذكية التي طال
انتظارها و سماعات الرأس اللاسلكية OPPO Enco W51 T.
دائماً ما كانت سلسلة
هواتف Reno واحدة من السلاسل الرائدة في تكنولوجيا كاميرات الهواتف المحمولة،
ومع سلسلة Reno4، تواصل OPPO الابتكار عبر تقديم المزيد من خصائص تصوير البورتريه والفيديو
التي تساعد المستخدمين على التميز بشكل حقيقي. تقدم سلسلة Reno4 طرقاً ممتعة وجديدة
لمواكبة أحدث الصيحات والتعبير عن أقصى القدرات الإبداعية من خلال تكنولوجيا OPPO المبتكرة في مجال
التصوير، كما أنها ستساعد على التقاط صور بورتريه مبتكرة في أي لحظة وفيديوهات
رائعة مما يمنح كل مستخدم أفضل تجربة تحت شعار: "أخرج أفضل ما بك
بوضوح".
كذلك يكشف Reno4 النقاب عن خاصية
التفاعل بدون لمس لأول مرة، وذلك بدعم من المستشعر الذكي المعزز بالذكاء
الاصطناعي، إلى جانب تقديم خاصية تأمين هاتفك من التلصص باستخدام لوغاريتم الذكاء
الاصطناعي، وإمكانية التحكم في هاتفك عن بعد بمجرد التلويح له. من ناحية أخرى، تم تصميم
هاتف Reno4 Pro بأفضل جودة وأحدث تكنولوجيا ليصبح علامة فارقة بين مطلقي أحدث
الصيحات مع شاشة Borderless
Sense Screen منحنية
ثلاثية الأبعاد بمعدل تحديث ٩٠ هيرتز، وشاحن سريع SuperVOOC 2.0 بقوة ٦٥ واط المصمم
لتقديم تجربة فائقة السلاسة.
من جانبها صرحت إيف
هان رئيسة العلامة التجارية في OPPO مصر: "نحن في غاية الحماس لإطلاق سلسلة هواتف Reno4 في مصر، ونحن فخورون
بمواصلة الابتكار مع تقديمنا المزيد من خصائص تصوير البورتريه والفيديو لقد حققنا
العديد من القفزات التقدمية مع سلسلة Reno لنضمن تلبية رغبات الجيل الشاب الذي يطلق أحدث
الصيحات وأن نبقيهم على اتصال دائم بأحدث تكنولوجيا الهواتف المحمولة، بدءاً من
تكنولوجيا التصوير المبتكرة، والخصائص شديدة التطور مثل التفاعل بدون لمس، وصولاً
إلى التصميم المبهر والشحن السريع VOOC".
وأضافت: "يتخطى
هاتف Reno4 Pro مجرد تقديم الخصائص والوظائف المميزة، حيث أن هذا الهاتف يمثل
فلسفتنا في التركيز على المستخدم ومنحه ما يبحث عنه؛ شاشة مبهرة وغامرة، وشحن سريع
في لمح البصر، ومهام تصوير مبتكرة. لن تتقيد قدرات مستخدمينا الإبداعية أبداً مع
هاتف Reno4 Pro وسوف يتمكنون من إخراج
وإظهار أفضل ما بداخلهم بوضوح".
.. وتطلق سماعات الرأس اللاسلكية OPPO Enco
W51 و ساعة اليد الذكية OPPO Watch
أعلنت OPPO، أيضاً عن إطلاق ساعة يد ذكية OPPO Watch وسماعات الرأس اللاسلكية OPPO Enco W51 في مصر للمرة
الأولى وذلك خلال حفل إطلاق سلسلة هواتف OPPO Reno4 الذكية، الذي تم عرضه
أونلاين.
ان سماعات الرأس
اللاسلكية OPPO Enco W51 صممت خصيصا لمستخدمي
المواصلات بشكل يومي، و أيضا من أجل تجربة استماع فائقة في أي سفر أو أجواء بها
رياح شديدة. فهي توفر جميع الخصائص المطلوبة مثل الشحن اللاسلكي، جودة صوت
احترافية، استجابة فائقة السرعة و تحكم ذكي باللمس من أجل تجربة متكاملة و مبهرة.
OPPO
Watch هي أول ساعة ذكية في
العالم بشاشة منحنية مزدوجة. وتتميز ساعة يد OPPO بالأناقة والبراعة في التصميم مع العديد من الوظائف الذكية وتتميز
الساعة الجديدة من OPPO بأنها سهلة الاستخدام
وتقدم أداءً قوياً لحياة مُفعمة بالنشاط والحيوية، والساعة مُدعمة بنظام OS by Google، والذي يُعد النظام الأمثل لسرعة التحول ما بين الوظائف الشخصية
والوظائف الاحترافية بسلاسة و يسمح بالتنقل ما بين تطبيقات جوجل المتعددة بسرعة
متناهية. ويستطيع المستخدم من خلال الساعة الجديدة الحصول على العديد من المعلومات
حول صحته بما في ذلك معدل ضربات القلب وتتبع النوم مع القيام بتمرينات لمدة خمس
دقائق على المعصم مما يجلها الشريك المثالي للتمرين.
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