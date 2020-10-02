نشاط كبير لشركات الهواتف الذكية في السوق المصري خلال أسبوع









"وحش الطاقة" ريلمي C15 أسرع معدل بيعي بـأكثر من 2000 هاتف خلال 30 دقيقة فقط

تأكيدا لريادة شركة realme - العلامة التجارية الأسرع نموا في العالم في مجال صناعة الهواتف الذكية، واستمرارا للنجاحات الكبيرة التي تحققها منتجاتها في السوق المصرية، أحدث الهاتف C15 ضجة كبيرة ولاقى إعجاب واستحسان أغلب الشباب وكافة خبراء تكنولوجيا الهواتف الذكية في مصر وحقق معدلات بيعيه سريعة.

من جانبه، كشف محمود طه – مدير التسويق بشركة ريلمي، أن قدرات الهاتف الجديد C15 غير المسبوقة، انعكست سريعا على معدلاته البيعيه فور الإعلان عن إطلاقه، وتم بيع 2000 جهاز خلال 30 دقيقة فقط.

وأضاف "طه"، أن C15 يلقب بوحش الطاقة نظرا لبطاريته التي تصل قدرتها إلى 6000 ملي أمبير، وهي قدرة غير مسبوقة في هذه الفئة السعرية الأقل من 3 ألاف جنيه وكذلك الفئات السعرية الأعلى، منوها إلى أن ذلك يتماشى مع استراتيجية ريلمي التي تهدف إلى توفير أدوات ذكية تعمل على تحسين حياة الشباب وبأسعار اقتصادية في متناول اليد.

وأكد "طه"، أن realme تضع متطلبات الشباب في مقدمة اهتماماتها، حيث تعمل على تقديم هواتف ذكية تعتمد على أفضل مكونات التصنيع، وتستخدم أحدث برامج وتكنولوجيا التشغيل المتقدمة والمدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، لذلك يأتي ريلمي C15 بشاحن سريع بقوة 18 واط، تجعله يستغرق 30 دقيقة لشحن ما يقرب من 25٪ من حجم البطارية، كما أن الهاتف يمكن أن يستمر لمدة 57 يومًا في وضع الاستعداد نتيجة امتلاكه بطارية فائقة القدرة، بجانب كاميرا رباعية عالية الجودة والنقاء، وتصميم هندسي متدرج مبهر، وهيكل ذو قدرة عالية على تحمل الصدمات تماشيا مع طبيعة حياة الشباب.

كما عودت realme عملائها على تقديم منتجات ذات قدرات تكنولوجية غير مسبوقة فقد أعلن جوزيف وانج - مدير عام عمليات realme لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا قائلا: "ريلمي حريصة دائماً وسباقة لإتاحة أنظمة "أندرويد 11" لعملائها عالمياً، وأن النظام الجديد يضيف مزيدا من الرفاهية والخصوصية لمستخدمي أجهزة ريلمي، وذلك تأكيدا لاستراتيجيتنا الأساسية في تقديم أجهزة ذكية قادرة على توفير حياة أكثر راحة ورفاهية لمستخدمينا".

وأوضح وانج أن realme كانت أيضا من أوائل الشركات المصنعة للهواتف الذكية التي تقدم نظام أندرويد 10 لمستخدميها عام 2019، في شكل واجهة مستخدم realme UI 1.0. حيث تم تصميم واجهة المستخدم realme UI لتلبية ذوق واحتياجات وتوقعات الأجيال الشابة.

ويمثل أندرويد 11 نقلة كبيرة في أنظمة استخدام وإدارة الهواتف الذكية بشكل أكثر سهولة وخصوصية. ولذلك حرصت ريلمي أن تكون من الأوائل لتوفيره لمستخدمي أجهزتها الذكية عالمياً.





وأكد وانج على أن realme تحرص دائما على تقديم منتجات تلبي احتياجات مختلف الشباب، وتغير حياتهم للأفضل، ليكون "Dare to leap" ليست مجرد شعارا أطلقته الشركة منذ تأسيسها، ويصبح سمة أساسية في حياة الشباب، مشيرا إلى أن ذلك قد عزز من قدرات منتجات realme الذكية وجعلها دائما في مقدمة رغبات الباحثين عن هاتف يجمع بين الكفاءة والجودة والسعر التنافسي. وهو ما دفع realme لتكون العلامة التجارية الأسرع نموا في العالم.





والجدير بالذكر أن عدد مستخدمي منتجات realme حول العالم وصل إلى أكثر من 45 مليون منهم مليون مستخدم في مصر، وبحسب مؤسسة counterpoint العالمية للأبحاث فقد وصلت نسبة الحصة السوقية ل realme إلى 13.5% من السوق المصري لتحتل المكانة الرابعة من حيث الشهرة في سوق الهواتف المصرية. كما تؤكد realme جدارتها بعد توسعها في أكثر من 61 سوقا حول العالم حيث صنفت من أفضل خمس هواتف في 9 من هذه الأسواق.