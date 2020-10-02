زيدان يتلقى صدمة قوية قبل الكلاسيكو

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 02:14 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تلقى الفريق الاول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان ضربة موجعة وذلك قبل خوض كلاسيكو الأضر ضد برشلونة بنهاية الموسم الجاري في بطولة الدوري.

يخص الأمر إصابة داني كارفخال الظهير الأيمن للفريق الملكي والذي تعرض لإصابة قوية ستبعده عن الفريق وسيكون بذلك غائباً عن الكلاسيكو أمام برشلونة.

وقال الريال في بيان عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت أنه بعد الفحوصات التي أجراها الجهاز الطبي على كارفخال تم تشخصي الحالة بإصابة في الرباط الجانبي للركبة اليمنى.

وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية أن مدة غياب كارفخال عن الريال ستصل إلى شهرين وسيكون زيدان مضطراً للإعتماد على فيرلاند ميندي ولوكاس فاسكيز بدلاً منه لحين العودة مرة أخرى.

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