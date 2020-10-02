مصدر بالأهلي يكشف لـ'الفجر الرياضي' موعد عودة نجم الفريق للتدريبات

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كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موعد عودة نجم الفريق، إلى التدريبات الجماعية عقب تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.



ويغيب سعد سمير مدافع الفريق عن الفريق منذ ما يقرب من 8 أشهر بسبب تعرضه للإصابة في وتر إكيليس، خضع بسببها إلى جراحة عاجلة.



وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن سعد سمير بدأ في التعافي من الإصابة وبات على بعد 3 أسابيع من المشاركة في التدريبات الجماعية.



وأضاف: "اللاعب يخوض برنامجه التأهيلي الأخير قبل العودة إلى الملاعب، وسيتم عرض تقاريره على الطبيب الألماني المعالج، لمنحه الموعد النهائي للعودة".



وكان سمير، وقع عقود تجديده مع القلعة الحمراء لمدة ثلاث مواسم مقبلة، بناءً على رؤية من لجنة التخطيط لأهمية وخبرة اللاعب بالفريق.