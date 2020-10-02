مصدر بالأهلي يكشف لـ'الفجر الرياضي' موعد عودة نجم الفريق للتدريبات

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 02:26 م
بوابة الفجر
محمد الصو
Advertisements
كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موعد عودة نجم الفريق، إلى التدريبات الجماعية عقب تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

ويغيب سعد سمير مدافع الفريق عن الفريق منذ ما يقرب من 8 أشهر بسبب تعرضه للإصابة في وتر إكيليس، خضع بسببها إلى جراحة عاجلة.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن سعد سمير بدأ في التعافي من الإصابة وبات على بعد 3 أسابيع من المشاركة في التدريبات الجماعية.

وأضاف: "اللاعب يخوض برنامجه التأهيلي الأخير قبل العودة إلى الملاعب، وسيتم عرض تقاريره على الطبيب الألماني المعالج، لمنحه الموعد النهائي للعودة".

وكان سمير، وقع عقود تجديده مع القلعة الحمراء لمدة ثلاث مواسم مقبلة، بناءً على رؤية من لجنة التخطيط لأهمية وخبرة اللاعب بالفريق.

أخبار تهمك

مصدر بالأهلي يكشف لـ'الفجر الرياضي' موعد عودة نجم الفريق للتدريبات

منذ ساعة الا ربع

وزيرة التضامن تُعلن بشرى سارة لـ المسنين (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

إسرائيل تدخل خط النار مع أذربيجان.. وأرمينيا تستدعي سفيرها في تل أبيب

منذ حوالي 19 ساعة

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل استقرار

الآن

مترجم فايلر يكشف موقفه من تدريب بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

ليس سيرينو.. نجم صن داونز يدخل حسابات الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أمر وحيد تحفظ عليه موسيماني في أول انطباع عن الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يفاجئ مهاجم الأهلي بقرار خاص

منذ 33 دقيقة

تطورات صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. النتائج الكاملة لقرعة الدوري الأوروبي 2020-2021

منذ ساعة و نصف

الأهلي يصرف النظر عن البلايلي

منذ ساعة و 9 دقيقة

شعبة الأدوية تكشف تفاصيل سحب مستحضر مغشوش من الصيدليات

منذ حوالي 17 ساعة

"زي الملاك".. حنا يشكر أسرة طفل تبرعت بأعضائه لإنقاذ طفلتين وشاب

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. أول تعليق لـ السيسي على إصابة ترامب بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. التضامن: وسائل النقل العامة مجانا لمن فوق الـ70 عاما

منذ حوالي 20 ساعة

تصويت

الأكثر قراءة
02:37 م

موسيماني يفاجئ مهاجم الأهلي بقرار خاص

عاجل.. النتائج الكاملة لقرعة الدوري الأوروبي 2020-2021

01:38 م

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل استقرار

03:02 م

وزيرة التضامن تُعلن بشرى سارة لـ المسنين (فيديو)

09:49 ص

مصدر بالأهلي يكشف لـ'الفجر الرياضي' موعد عودة نجم الفريق للتدريبات

02:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟