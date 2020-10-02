عاجل.. نجم ريال مدريد يقرر الرحيل

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 02:07 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة عن وجود نية لدى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني من أجل الرحيل عن صفوف الملكي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة " ماركا " الإسبانية أن بورخا مايورال قد وقع عقداً جديداً مع الريال لمدة ثلاثة سنوات قبل الإنتقال إلى صفوف فريق نادي روما الإيطالي على سبيل الإعارة لمدة عامين.

وأشارت الصحيفة ايضاً إلى أن مايورال إتفق على البنود الشخصية لتعاقده مع العملاق الإيطالي يوم أمس الخميس وسوف يخضع الجمعة للكشف الطبي في العاصمة روما.

ومن الممكن أن يقوم النادي الإيطالي بشراء عقد اللاعب عقب نهاية الموسم الأول من الإعارة مقابل 15 مليون يورو فيما يتم رفع بند إعادة الشراء في نهاية الموسم الثاني إلى 20 مليون يورو.

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ريال مدريد الدروي الإسباني

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