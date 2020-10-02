بالأرقام.. تاريخ مواجهات ميسي ورونالدو ضد أندية مجموعتهما في دوري الأبطال

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 02:55 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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أجريت مساء الخميس، قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2020 – 2021، وأسفرت عن وقوع فريق برشلونة في المجموعة السابعة مع أندية يوفنتوس الإيطالي، ودينامو كييف الأوكراني، فرينكفاروزي المجري.
قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم تعيد الصدام بين ميسي ورونالدو من جديد بعد غياب فترة طويلة منذ رحيل النجم البرتغالي عن الدوري الإسباني وانتقاله لصفوف نادي يوفنتوس الإيطالي.

ويعد فريقي برشلونة ويوفنتوس هما الأوفر حظا للتأهل لدور الـ16 بالبطولة الأوروبية عن المجموعة السابعة، نظرًا لما يمتلكه الفريقين من مجموعة مميزة من اللاعبين أصحاب القدرات الفنية والبدنية العالية، بالإضافة لخبرات الفريقين الكبيرة في دوري أبطال أوروبا.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير تاريخ مواجهات ليونيل ميسي ورونالدو ضد أندية مجموعتهما في دوري أبطال أوروبا:-

- ميسي

تقابل النجم الأرجنتيني مع فريق يوفنتوس الإيطالي في 5 مواجهات رسمية سابقة جاءت جميعها في دوري أبطال أوروبا، فاز برشلونة في مباراتين، مقابل انتصار وحيد لليوفي، وحسم التعادل نتيجة مباراتين بينهما، سجل "ليو" هدفين، وصنع هدف آخر، وحصل على بطاقتين صفراء.

بينما واجه ميسي فريق دينامو كييف الأوكراني في مباراتين ببطولة دوري أبطال أوروبا، فاز بهما الفريق الكتالوني، وسجل اللاعب الأرجنتيني هدفين فقط.

ولم يلتقي النجم الأرجنتيني مع فريق فرينكفاروزي المجري في أي مباراة سابقة.

- رونالدو

التقي البرتغالي رونالدو مع فريق برشلونة في 33 مواجهة سابقة حقق الفوز في 9 مباريات، وخسر 15 مباراة، وحسم التعادل نتيجة 9 مباريات، سجل "الدون" 18 هدفا، واستقبلت شباكه هدفين وحصل على 10 انذارات وتعرض للطرد مرة وحيدة.

بينما تقابل نجم ريال مدريد السابق مع فريق دينامو كييف في مباراتين ببطولة دوري أبطال أوروبا، فاز بهما فريقه، وسجل رونالدو 3 أهداف، ولم يصنع أي أهداف أخري.

ولم يواجه رونالدو فريق فرينكفاروزي المجري في أي مباراة سابقة.

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