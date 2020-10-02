إحنا ملوك المناهدة.. هكذا مازح صلاح عبدالله جمهوره عبر "إنستجرام"

يحرص الفنان صلاح عبدالله على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.ونشر صلاح عبدالله منذ قليل صورة كاريكاترية له وصورة من أحد أعماله ، وعلق علي الصور ممازحاً : إحنا ملوك المناهدة من زكان ومع ذلك جمعة مباركة علي الحبايب وصباح الخير وتصبحوا علي خير.وكانت آخر أعمال الفنان صلاح عبد الله، فيلم "صندوق الدنيا" بطولة كل من "خالد الصاوي، رانيا يوسف، باسم سمرة، عمرو القاضي، أحمد كمال، علاء مرسي".وتدور أحداثه حول 4 حواديت مختلفة، تبدو لأول وهلة أنها منفصلة الأحداث، نشاهد خلالها محاولات حثيثة لشخصيات الفيلم من أجل التوازن مع "المدينة ـ الذات" كلًا بطريقته.