موعد مباراة ليفربول ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز

يستعد نادي ليفربول لمواجهة نظيره أستون فيلا، مساء الأحد المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي.





وكان ليفربول قد فاز في اللقاء الماضي أمام أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف، كما فاز أستون فيلا على نظيره فولهام بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة مساء الأحد المقبل، في تمام الثامنة والربع مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة والربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة والربع مساء بتوقيت الإمارات.





ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 9 نقاط، بينما يتواجد أستون فيلا في المركز الرابع برصيد 6 نقاط.



