شاهد.. موسم جديد من "أصغر شيف" اليوم





ينطلق اليوم الجمعة، أولى حلقات برنامج "أصغر شيف" الذي يقدمه الشيف علاء الشربيني على قناة ON في تمام الساعة السابعة مساء، حيث تُعرض حلقاته يوم الجمعة من كل أسبوع.









برنامج "أصغر شيف" يعتبر أول برنامج مسابقات طبخ للأطفال ويتنافس خلاله الأطفال في مواهب الطبخ ويحصل الفائز على لقب "أصغر شيف"، ويهدف إلى تقديم أفكار جديدة لتشجيع الجيل الصغير وهو مفيد لتعلم هوايات مختلفة.









جدير بالذكر أن الشيف علاء الشربيني يقدم برنامج "أحلى أكلة" من السبت إلى الأربعاء ويذاع في تمام الثانية ظهرًا، حيث يعرض يوم السبت أسماك والأحد أكلات شعبية والاثنين أكلات للدايت والأطفال والثلاثاء أكلات العزومات والأربعاء مسابقة بين المشاهدين.