بورصة طوكيو تهوى لأدنى مستوى في 5 أسابيع بعد إصابة "ترامب"

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 01:58 م
بوابة الفجر
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هوى المؤشر نيكي في بورصة طوكيو للأوراق المالية لأدنى مستوى في خمسة أسابيع اليوم الجمعة، بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن التحاليل أثبتت إصابته بفيروس كورونا، مما يزيد تعقيد آفاق الانتخابات الرئاسية الأمريكية المتشابكة بالفعل.

وبعد يوم من تعلق التداول على جميع الأسهم بسبب خلل فني في النظام، خسر المؤشر نيكي 0.67 بالمئة إلى 23029.90 نقطة، رغم أنه تمكن من الإغلاق عند مستوى أعلى من متوسطه المتحرك في 25 يوما.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا واحدا بالمئة إلى 1609.22 نقطة.

وانخفض المؤشران بشدة بعد أن قال ترامب إنه والسيدة الأولى ميلانيا ترامب أصيبا بكوفيد-19 وسيبدآن حجرا صحيا على الفور، مما محا مكاسب مبكرة للمؤشرين.

وباع المستثمرون أسهم رابحة منذ بداية العام مثل شركات الأدوية وكذلك شركات حققت مكاسب في الآونة الأخيرة مثل شركات تشغيل السكك الحديدية.

وانخفصت أسهم شركات العقاقير داي-إيتشي سانكيو وأونو فارماسوتكل وشيونوجي 5.1 بالمئة و4.1 بالمئة و3.8 بالمئة على الترتيب.

وتعرضت أسهم شركات الحديدية لضغوط أيضا إذ انخفضت أسهم الشركات الرئيسية الثلاث لتشغيل شبكات السكك الحديدية سكك حديد شرق اليابان وسكك حديد وسط اليابان وسكك حديد غرب اليابان 2.5 بالمئة و2.6 بالمئة و2.3 بالمئة.

على الجانب الآخر، واصلت شركات تشغيل متاجر التجزئة، أحد أسوأ القطاعات المتضررة هذا العام، تعافيها القوي بعد أن حدثت الشركة الرائدة جيه.فرونت للتجزئة توقعاتها للأرباح هذا الأسبوع.

وارتفعت أسهم إيسيتان ميتسوكوشي 4.1 بالمئة بينما ربح سهم تاكاشيمايا 3.5 بالمئة وزاد سهم جيه.فرونت 2.5 بالمئة ليحقق مكسبا أسبوعيا بنحو 17 بالمئة.

وانخفضت أسهم مجموعة بورصة اليابان، الشركة الأم لبورصة طوكيو للأوراق المالية، 1.9 بالمئة بينما خسر سهم فوجيتسو، المطورة لنظام البورصة، 2.8 بالمئة.

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