مميش: الرئيس السيسي هو صاحب قرار حفر"قناة السويس الجديدة" وهو أول مشروع يلم شمل الشعب المصرى

تعرض قناة المحور اليوم الجمعة فى العاشرة مساءً الجزء الثانى من لقاء الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية ورئيس هيئة قناة السويس السابق ببرنامج ( شخصيات في حياتي) ، حيث يحل الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية ورئيس هيئة قناة السويس السابق ضيفا علي الدكتور حسن راتب









وبدأ الدكتور حسن راتب حديثه خلال الجزء الثانى من الحلقة على التأكيد على أهمية قناة السويس الجديدة والتى تعد حدثاً تاريخياً واستثنائياً فى تاريخ مصر ، واصفا الفريق مهاب مميش بأنه رجلا من أخلص الرجال وجزء من التاريخ المعاصر وأحد فرسان الأمة المصرية"،









وأضاف راتب ان التاريخ سيسجل للفريق مميش إنه من الشخصيات التى حفرت للامة سطور من نور على صفائح من ذهب ، وهو الذى شاهد حرب 73 وقبلها حرب 67 هو قائد من قوات البحرية المصرية، التى اعطت رمز فى الكفاح والتضحية وانكار الذات،









ويكشف الفريق مميش خلال الجزء الثانى من الحلقة ان قناة السويس الجديدة"هى أول مشروع يلم شمل الشعب المصرى ويرفع الروح المعنوية لهم ، وان الرئيس السيسى هو صاحب قرار الحفر ، وان قناة السويس الجديدة اختصرت زمن الإبحار من 22 ساعة الى 11 ساعة وهى التى تقوم بإدخال العملة الصعبة الى البلد









كما يضيف ان المنطقة الاقتصادية تحتاج الى فكر منفتح ومختلف.. و"الروتين" تسببت فى تأخر إنشاء محور قناة السويس.









ووجه الفريق مهاب مميش الشكر للشعب المصرى على وقوفه بجانب الدولة وقت حفر قناة السويس، وقال :"الشعب المصرى عندما تحتاجه تجده بجانبك ، وعنده تصميم على النجاح، وعندما سألت الرئيس وقلت له هتجيب الفلوس منين؟، قالى مالكش دعوة، وكان هو صاحب فكرة الاستثمار وفكرة الأنفاق أيضا"، وشدد الفريق مهاب مميش على أن قناة السويس الجديدة ليست مشروع تجارى فقط، بل هى منطقة جذب للناس لكى يستوطنوا فى هذا المكان.









واهدى راتب خلال ختام الحلقة درع جامعة سيناء للفريق مهاب مميش تقديراً لمكانته الكبيرة وتاريخه المشرف والذي يعد جزء من تاريخ مصر









يذاع برنامج شخصيات فى حياتى فى العاشرة مساء اليوم الجمعة ويعاد في الخامسة مساء السبت على شاشة المحور